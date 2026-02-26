Menu
EMOCIONANTE

Vídeo: Ex-Vitória reencontra filha após 8 meses de prisão por tráfico

Ex-atacante do Vitória responderá processo em liberdade após ser flagrado como 'batedor' de carga de maconha no Mato Grosso do Sul

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

26/02/2026 - 16:14 h

Mateus Gonçalves deverá utilizar tornozeleira eletrônica por um período inicial de 180 dias
Mateus Gonçalves deverá utilizar tornozeleira eletrônica por um período inicial de 180 dias

Após 242 dias de incertezas e silêncio, o atacante Mateus Gonçalves, de 30 anos, viveu um momento de alento fora das quatro linhas. Um vídeo emocionante publicado por ele na sua rede social registra o reencontro do jogador com sua filha, logo após deixar o sistema prisional do Mato Grosso do Sul.

Na legenda, o atleta escreveu "Ela achava que eu estava viajando. Mas eu estava lutando pra voltar pra ela. Depois de 8 meses privado de liberdade, esse foi o nosso reencontro".

O joagdor, que teve o auge recente na carreira ao marcar gols decisivos pelo Vitória no Baianão 2024, estava detido desde junho do ano passado.

Relembre o caso

Mateus foi preso em flagrante na rodovia MS-156, em Juti (MS), próximo à fronteira com o Paraguai. Segundo as investigações da Polícia Civil, o jogador atuava como "batedor" para um veículo modelo Taos, que carregava 187 kg de maconha.

Na ocasião, Mateus estava em um segundo carro e, embora sua defesa negue envolvimento direto com a droga, a Justiça converteu a prisão em preventiva sob a acusação de tráfico de drogas e associação criminosa.

O impacto

A prisão do "Pastor", como era carinhosamente chamado por torcedores, chocou o mundo do futebol. Enquanto Mateus enfrentava o isolamento, sua família vivia um drama público.

Sua irmã, Letícia Kellen, expôs nas redes sociais que a família passou "do luxo à lama", enfrentando despejos e bloqueios de bens que eram mantidos pelos altos salários que o jogador recebia em clubes da Série A e B.

Liberdade condicional e o futuro

A decisão pela liberdade provisória foi proferida na última semana pela Justiça sul-mato-grossense. Para deixar a prisão, o atacante aceitou uma série de restrições.

Mateus Gonçalves deverá utilizar tornozeleira eletrônica por um período inicial de 180 dias, não poderá se ausentar da comarca sem autorização judicial e deverá manter recolhimento domiciliar noturno.

A defesa do jogador sustenta que ele não tinha conhecimento da carga ilícita e que sua presença no local foi uma "infelicidade de percurso".

Agora, enquanto aguarda o julgamento em liberdade, o atleta tenta reconstruir o vínculo familiar e a própria imagem, manchada por um dos capítulos mais sombrios da história recente do futebol brasileiro.

Vídeo

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Mateus Gonçalves (@mateus7)

x