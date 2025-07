Irmã de Mateus Gonçalves revela dificuldades financeiras após prisão

Letícia Martins (esquerda) e Mateus Gonçalves (direita) - Foto: Reprodução / TikTok e Victor Ferreira / EC Vitória

A prisão do ex-atacante do Vitória, Mateus Gonçalves, causou grande desgaste dentro da família do jogador. A irmã dele, Letícia Martins, apareceu nas redes sociais contando a realidade crítica que os parentes convivem após toda a situação envolvendo o atleta, sendo necessária até a realização de uma vaquinha.

Em vídeo publicado no Tiktok, Letícia desabafou sobre o desespero da família por não ter dinheiro para se bancar com a prisão do ‘Pastor’, como era conhecido pela torcida rubro-negra.

A família foi do luxo à lama. Meu irmão pagava o aluguel de minha mãe. E agora, como vai pagar? Ele tirou ela do serviço e pagava um salário para ela. Minha irmã foi despejada. O dinheiro foi bloqueado e não temos um real, fizemos até vaquinha para contratar o advogado. Eu tinha até saído do estágio para trabalhar com meu irmão. Letícia Martins - Irmã do atacante Mateus Gonçalves

Durante o vídeo, a irmã de Mateus confirmou que ele ofertava uma vida confortável para toda a família, inclusive pagando a faculdade de direito da jovem. Letícia também detalhou a vida antes e depois da prisão, além de revelar intenções de Gonçalves sobre abandonar a carreira.

E essa fofoca da irmã do pastor, hein?… pic.twitter.com/rLJrGawTbk — Canal do Leão (@CanaldoLeao) July 3, 2025

"Esse ano ele começou a dizer que não queria mais jogar bola. Falou que conseguia fazer muito mais dinheiro com investimento e afins. Mesmo após ele parar de jogar bola, continuamos com uma vida estável", explicou.

"O buraco era muito mais embaixo, no dia 11 de junho esse homem some. A família toda falou: 'vamos colocar a polícia atrás desse homem'. Quando de repente meu pai recebeu uma ligação: 'fulano tá preso aqui no Mato Grosso do Sul por tráfico'", completou.

No final da gravação, a estudante de direito pediu que o vídeo fosse compartilhado, pois "precisava viralizar para pagar as contas".