De saída do Vitória, Mateus Gonçalves acerta com o Goiás

Mateus Gonçalves marcou 3 gols pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Prestes a oficializar sua saída do Vitória, o atacante Mateus Gonçalves está acertado com o Goiás para disputar a Série B. Conforme apuração do Portal A TARDE, o jogador está em trâmites finais para assinar sua rescisão de contrato com o Leão de maneira amigável. O vínculo é válido até o fim de 2024.

Mateus Gonçalves Martins tem 29 anos e passou por Palmeiras e Guarani na base. Profissionalmente, atuou por Deportivo Tepic, Pachuca, Chiapas, Toluca e Tijuana, todos do México, além do Cerro Porteño, do Paraguai.

No Brasil, passou por Fluminense, Ceará, Sport e América-MG. Ele chegou ao Vitória em 2023 e atuou pelo rubro-negro baiano em 40 oportunidades, com três gols e cinco assistências. Com o manto vermelho e preto conquistou a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024.

A sua saída foi repleta de polêmica, com declarações do técnico Thiago Carpini sobre o seu afastamento e uma mensagem do jogador nas redes sociais prometendo esclarecimentos.

O Goiás é o sétimo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos conquistados em 12 jogos. A janela de transferências do futebol brasileira será aberta no dia 10 de julho.