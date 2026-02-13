Menu
HOME > ESPORTES
LIBERDADE PROVISÓRIA

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves fica livre após prisão por tráfico de drogas

Investigado por suspeita de tráfico, o atacante responderá ao processo em liberdade provisória

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

13/02/2026 - 13:36 h | Atualizada em 13/02/2026 - 14:12

Mateus Gonçalves pelo Vitória
Mateus Gonçalves pelo Vitória

Após ficar em prisão preventiva por 242 dias por conta de investigação por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. O ex-jogador do Esporte Clube Vitória, Mateus Gonçalves irá passar a responder o processo em liberdade provisória. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo perfil do jogador nas redes sociais.

Mateus Gonçalves estava preso por acusação de envolvimento com tráfico de drogas e associação criminosa desde 10 de junho de 2025. Na ocorrência, o jogador foi detido com mais três suspeitos no município de Juti, no Mato Grosso do Sul.

No vídeo publicado no TikTok, ela desabafou sobre o desespero da família por conta da falta de dinheiro para se sustentar.

"A família foi do luxo à lama. Meu irmão pagava o aluguel de minha mãe. E agora, como vai pagar? Ele tirou ela do serviço e pagava um salário para ela. Minha irmã foi despejada. O dinheiro foi bloqueado e não temos um real, fizemos até vaquinha para contratar o advogado. Eu tinha até saído do estágio para trabalhar com meu irmão."

Durante o vídeo, Letícia confirmou que Mateus Gonçalves bancava uma vida confortável para a familia, inclusive pagando a faculdade da jovem, que cursava Direito na época.

Momento da prisão

Mateus Gonçalves foi detido no dia 10 de junho de 2025, quando foi encontrado em um carro modelo HB20, junto com um homem identificado como Luiz Henrique Pereira. Segundo a polícia, os dois atuavam como “batedores” de outro veículo, um VW Taos, que continha 202 tabletes de maconha, totalizando 187 quilos da droga, que foi apreendida. A polícia também prendeu Joice Costa e Moisés Martins.

Durante a abordagem, os agentes encontraram um rádio comunicador no carro em que Mateus Gonçalves estava, sintonizado na mesma frequência do veículo que transportava a droga.

Familiares se manifestaram

A irmã de Mateus Gonçalves, Letícia Martins, publicou um vídeo nas redes sociais detalhando a realidade enfrentada pelos familiares que presenciaram a situação envolvendo o atleta.

No vídeo, publicado no TikTok, ela desabafou sobre o desespero da família diante da falta de dinheiro para se sustentar.

“A família foi do luxo à lama. Meu irmão pagava o aluguel da minha mãe. E agora, como vai pagar? Ele a tirou do emprego e pagava um salário para ela. Minha irmã foi despejada. O dinheiro foi bloqueado e não temos um real. Fizemos até uma vaquinha para contratar um advogado. Eu tinha até saído do estágio para trabalhar com meu irmão.”

Durante o vídeo, Letícia confirmou que Mateus Gonçalves mantinha uma vida confortável para a família, inclusive pagando a faculdade da jovem, que cursava Direito à época.

x