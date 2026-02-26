"TODO JOGO PARECE CARNAVAL"
Vitória anuncia contratação de zagueiro emprestado pelo Corinthians
Defensor de 26 anos chega por empréstimo até o final da temporada
Por Lucas Vilas Boas
O Vitória anunciou, na tarde desta quinta-feira, 26, a contratação do zagueiro Cacá. O jogador pertence ao Corinthians e chega por empréstimo até o fim da atual temporada.
"Estou ansioso para estar jogando junto com a torcida. Quando alguns atletas, amigos, ficaram sabendo que eu estava vindo para cá, já começaram a falar: 'a torcida lá é barril', 'todo jogo parece que é um carnaval'", disse o jogador no vídeo de anúncio oficial do clube nas redes sociais.
Assista:
O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do zagueiro Cacá! O atleta de 26 anos chega por empréstimo junto ao Corinthians com vínculo até o final de 2026.— EC Vitória (@ECVitoria) February 26, 2026
Seja bem-vindo, Cacá! 🔴⚫🦁#PegaLeão #ForçaEnergiaAxé pic.twitter.com/NSnSJwA8Ul
Revelado pelo Cruzeiro, Cacá também defendeu o Tokushima Vortis, do Japão, e o Athletico-PR. Emprestado e posteriormente adquirido pelo Corinthians, o defensor fez 31 jogos e marcou dois gols em 2025 com o clube paulista.
Cacá chega para reforçar o setor que atualmente conta com Riccieli, Zé Marcos, Edu, Camutanga, Neris e Luan Cândido. No fim da atual temporada, a defesa contou com a saída de Lucas Halter — titular absoluto na temporada passada.
