Vitória anuncia contratação de zagueiro emprestado pelo Corinthians

Siga o A TARDE no Google

Cacá em anuncio oficial do Vitória - Foto: Divulgação | ECVitória

O Vitória anunciou, na tarde desta quinta-feira, 26, a contratação do zagueiro Cacá. O jogador pertence ao Corinthians e chega por empréstimo até o fim da atual temporada.

"Estou ansioso para estar jogando junto com a torcida. Quando alguns atletas, amigos, ficaram sabendo que eu estava vindo para cá, já começaram a falar: 'a torcida lá é barril', 'todo jogo parece que é um carnaval'", disse o jogador no vídeo de anúncio oficial do clube nas redes sociais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Assista:

O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do zagueiro Cacá! O atleta de 26 anos chega por empréstimo junto ao Corinthians com vínculo até o final de 2026.



Seja bem-vindo, Cacá! 🔴⚫🦁#PegaLeão #ForçaEnergiaAxé pic.twitter.com/NSnSJwA8Ul — EC Vitória (@ECVitoria) February 26, 2026

Revelado pelo Cruzeiro, Cacá também defendeu o Tokushima Vortis, do Japão, e o Athletico-PR. Emprestado e posteriormente adquirido pelo Corinthians, o defensor fez 31 jogos e marcou dois gols em 2025 com o clube paulista.

Cacá chega para reforçar o setor que atualmente conta com Riccieli, Zé Marcos, Edu, Camutanga, Neris e Luan Cândido. No fim da atual temporada, a defesa contou com a saída de Lucas Halter — titular absoluto na temporada passada.

