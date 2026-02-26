Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"TODO JOGO PARECE CARNAVAL"

Vitória anuncia contratação de zagueiro emprestado pelo Corinthians

Defensor de 26 anos chega por empréstimo até o final da temporada

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

26/02/2026 - 18:48 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cacá em anuncio oficial do Vitória
Cacá em anuncio oficial do Vitória -

O Vitória anunciou, na tarde desta quinta-feira, 26, a contratação do zagueiro Cacá. O jogador pertence ao Corinthians e chega por empréstimo até o fim da atual temporada.

"Estou ansioso para estar jogando junto com a torcida. Quando alguns atletas, amigos, ficaram sabendo que eu estava vindo para cá, já começaram a falar: 'a torcida lá é barril', 'todo jogo parece que é um carnaval'", disse o jogador no vídeo de anúncio oficial do clube nas redes sociais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assista:

Revelado pelo Cruzeiro, Cacá também defendeu o Tokushima Vortis, do Japão, e o Athletico-PR. Emprestado e posteriormente adquirido pelo Corinthians, o defensor fez 31 jogos e marcou dois gols em 2025 com o clube paulista.

Cacá chega para reforçar o setor que atualmente conta com Riccieli, Zé Marcos, Edu, Camutanga, Neris e Luan Cândido. No fim da atual temporada, a defesa contou com a saída de Lucas Halter — titular absoluto na temporada passada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cacá em anuncio oficial do Vitória
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Cacá em anuncio oficial do Vitória
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Cacá em anuncio oficial do Vitória
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Cacá em anuncio oficial do Vitória
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x