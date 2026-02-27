Gol de Willian José é o mais rápido da história da Libertadores?

Willian José abrindo o placar para o Bahia contra o O'Higgins - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

As televisões mal tinham ligado quando Willian José abriu o placar para o Bahia na partida que eliminou o Esquadrão da Libertadores - mas aquele está longe de ser um dos gols mais rápidos da história da competição.

Marcando aos 19 segundos de bola rolando, o tricolor sequer triscou no recorde intacto desde 1976, quando Félix Suárez, do Alianza Lima, conseguiu balançar as redes aos seis segundos contra o Independiente Santa Fe.

Entre os clubes brasilerios, o primeiro lugar pertence ao Cruzeiro, beneficiado por um gol contra de Bolívar Gómez, em 2001, aos 8,5 segundos. Já considerando apenas atletas brasileiros, o feito mais impressionante é o de Kaio Jorge, que marcou pelo Santos em 2020, diante do Grêmio, com 11,4 segundos.

No entanto, apesar de não ter gol do Bahia nas primeiras posições da lista, tem gol de ex-Bahia. Na última temporada, Artur, atacante do Botafogo que jogou pelo Tricolor de Aço em 2019, marcou aos 13 segundos de bola rolando contra a LDU.

Ranking dos gols mais rápidos da Libertadores