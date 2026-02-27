Bahia e Grupo City lançam pedra fundamental do novo CT em Camaçari

Lançamento da pedra fundamental do novo CT do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia realizou o lançamento oficial da pedra fundamental de seu novo Centro de Treinamento, o CFA Bahia, que será localizado em Camaçari. O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira, 27, marcando o início das obras.

O evento contou com a presença de autoridades como, Ferran Soriano, CEO do Grupo City, Raul Aguirre, CEO do Bahia, Jerônimo Rodrigues, Governador do estado da Bahia e Luiz Caetano, prefeito de Camaçari.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Experiência em projetos internacionais

Ferran Soriano falou sobre a experiência que tem com projetos em outros países e enalteceu a organização entre o Governo do Estado e a cidade de Camaçari para a realização do projeto.

“Eu pessoalmente tenho experiência em projetos como esses em outros lugares, em outros países. Eu posso dizer que nunca vi até hoje uma colaboração tão excelente, uma parceria entre a cidade, o estado, o país para fazer isso acontecer tão rápido. é verdadeiramente um recorde. Há muito pouco que a gente estava apresentando o projeto e hoje estamos aqui fazendo o projeto acontecer.“

História do Bahia e vibração da torcida

Ferran Soriano enalteceu a história do Bahia e destacou a vibração da torcida tricolor na Arena Fonte Nova.

"Uma história extraordinária, cheia de paixão e cheia de resiliência, representada por uma torcida, talvez a torcida mais vibrante do mundo. O nosso desafio é essa história; carregamos com orgulho e com responsabilidade a tarefa de honrar a história. Mas ao mesmo tempo temos que projetar o futuro."

Expectativa para o novo CT Tricolor

O mandatário falou sobre a expectativa de fazer o City Football Academy Bahia, em um dos melhores centros de treinamento do mundo.

“O clube vai crescer se temos os melhores atletas trabalhando no melhor ambiente. Vamos construir um dos melhores centros de treinamento do mundo, completo, moderno, usando a melhor tecnologia e conectado com outros centros de treinamento do grupo ao redor do mundo".

Desenvolvimento urbano para os atletas

Ferran Soriano falou sobre o projeto de criar um meio de desenvolvimento urbano, possibilitando atletas a morar no centro de treinamento.

"Também vamos criar um desenvolvimento urbano onde alguns atletas e parceiros vão morar. O ambiente está desenhado para elevar o desempenho dos atletas e de todos que vão trabalhar aqui. Esse vai ser um lugar onde o sonho dos meninos e das meninas, o sonho dos atletas baianos, seja a realidade, onde eles possam se desenvolver no nível do topo do mundo sem sair da Bahia".

Minimizar a exportação de jovens talentos

O CEO do Grupo City falou sobre o objetivo de minimizar as idas de jovens promessas baianas para outros locais do Brasil em busca de desenvolvimento, e a previsão de começar os treinos gerais no ano de 2028

“O nosso compromisso é que nenhum baiano ou baiana com talento para jogar futebol vai ter que sair para se desenvolver. Agora é trabalho, muito trabalho para a execução desse projeto para chegar no momento, no ano 2028”.