ABSURDO

Pai é preso por estuprar e dar cocaína à filha desde os 5 anos na RMS

Homem também tem histórico de violência doméstica contra a mãe da vítima

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

27/02/2026 - 10:44 h

O caso aconteceu em novembro deste ano
Um homem de 45 anos foi preso, nesta quarta-feira, 25, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), por estuprar a própria filha desde que ela tinha cinco anos. O suspeito também obrigava a vítima a consumir drogas como maconha e cocaína.

A vítima, que atualmente tem 15 anos, teria sofrido abusos até os 13. O mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido por equipes da Polícia Civil no bairro Parque das Mangabas, naquele município. No entanto, os crimes ocorriam na cidade de Catu, também localizado na RMS.

Histórico de violência doméstica

As investigações apontam que o suspeito possui um extenso histórico de condutas criminosas no âmbito doméstico.

Em fevereiro de 2022, ele foi preso em flagrante após agressões físicas e psicológicas à ex-companheira, mãe da vítima. Na ocasião, a mulher estava no período pós-parto do segundo filho do casal.

Já em agosto de 2024, a ex-mulher voltou a denunciar ameaças de morte, solicitando medidas protetivas de urgência.

Sobre a prisão

Após o cumprimento da ordem judicial, o homem foi conduzido à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), em Salvador, onde passou por exames de lesões corporais e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

A adolescente segue acompanhada pela rede de assistência psicossocial do município, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

