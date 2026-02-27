Amigas dopam homens, roubam R$ 20 mil e viajam para Salvador

Siga o A TARDE no Google

Duas mulheres de 26 anos foram presas por suspeita de dopar homens e roubar mais de R$ 20 mil no Distrito Federal e em Goiás. Após os crimes, elas viajaram para curtir o Carnaval em Salvador.

A Polícia Civil localizou Aline Rodrigues dos Santos e Vitoria Fernandes Soares, na Operação Boa Noite, Cinderela, e as prendeu preventivamente, na última segunda-feira, 23. Segundo as investigações, as acusadas adicionavam medicamentos em bebidas durante encontros amorosos, fazendo com que as vítimas ficassem sonolentas.

Quando os homens perdiam a consciência, as jovens realizavam transferências bancárias e compras com cartões de crédito em máquinas vinculadas a elas.

Suspeitas estavam no Carnaval de Salvador

No último dia 13, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em Águas Lindas de Goiás, onde elas moram. No entanto, as suspeitas não estavam em casa, pois haviam viajado para a Bahia para aproveitar o feriado.

Desde então, eram procuradas pela Justiça. No dia da prisão, ambas compareceram à delegacia, acompanhadas de uma advogada para prestar depoimento.

Durante as buscas, foram apreendidos possíveis medicamentos utilizados nos crimes, munição e outros materiais.

Detalhes da investigação

A investigação teve início em novembro de 2025, após um homem de 53 anos denunciar ter sido vítima do golpe em um motel de Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal.

Em relato, a vítima garante ter perdido a consciência após consumir uma bebida oferecida pelas duas durante um encontro. Ele tertia acordado horas depois e, ao retomar a consciência, percebeu que haviam sido feitas transferências via PIX para contas ligadas às investigadas e compras com máquina de cartão vinculada a elas, com um prejuízo calculado em R$ 19,5 mil.

Durante as apurações, a Polícia Civil identificou outro caso semelhante em Águas Lindas de Goiás, com o mesmo modo de atuação. Neste caso, a vítima perdeu cerca de R$ 1,5 mil

A PC acredita que existem outras possíveis vítimas.

Falsa acusação de estupro

As investigações também apontam que as suspeitas intimidavam as vítimas, insinuando que poderiam acusá-las falsamente de estupro, com a alegação de que existiria material genético em seus corpos.

Por medo do constrangimento e receio de exposição pública, possíveis vítimas teriam evitado a denúncia.

Diante das provas, as duas tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça e foram indiciadas por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com pena que pode chegar a 15 anos de prisão.

Além disso, Vitoria também vai responder por posse ilegal de munição de uso permitido.