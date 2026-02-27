Operação Força Total termina com 40 prisões e 25 armas apreendidas na Bahia

Foram registradas 32 ocorrências envolvendo entorpecentes - Foto: PMBA

A Polícia Militar da Bahia encerrou, nesta sexta-feira, 27, a 2ª edição de 2026 da Operação Força Total em diferentes regiões do estado. Durante a ação, 40 suspeitos foram presos em flagrante e 25 armas de fogo foram retiradas de circulação.Também foram registradas 32 ocorrências envolvendo entorpecentes e nove veículos com restrição de roubo foram recuperados.

De acordo com a PM, em Salvador, a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) desarticulou um esquema de crimes ambientais na Praia do Flamengo. Após denúncia, os policiais interceptaram um veículo e resgataram aves silvestres mantidas ilegalmente, além de apreenderem materiais relacionados à realização de torneios clandestinos. Três indivíduos foram conduzidos para adoção das medidas legais cabíveis.

Sequestro frustrado

Em Itagimirim, no interior do estado, uma guarnição frustrou um sequestro em andamento após denúncia anônima. Em um sítio localizado no bairro Francino Andrade, os policiais localizaram uma mulher com lesões aparentes, amordaçada e amarrada a uma árvore. Três indivíduos foram detidos — dois deles menores de idade — e encaminhados à Delegacia Territorial de Eunápolis, juntamente com a vítima.

Criminosos Capturados