RESULTADO
Operação Força Total termina com 40 prisões e 25 armas apreendidas na Bahia
2ª edição de 2026 aconteceu nesta quinta-feira, 27
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
A Polícia Militar da Bahia encerrou, nesta sexta-feira, 27, a 2ª edição de 2026 da Operação Força Total em diferentes regiões do estado. Durante a ação, 40 suspeitos foram presos em flagrante e 25 armas de fogo foram retiradas de circulação.Também foram registradas 32 ocorrências envolvendo entorpecentes e nove veículos com restrição de roubo foram recuperados.
De acordo com a PM, em Salvador, a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) desarticulou um esquema de crimes ambientais na Praia do Flamengo. Após denúncia, os policiais interceptaram um veículo e resgataram aves silvestres mantidas ilegalmente, além de apreenderem materiais relacionados à realização de torneios clandestinos. Três indivíduos foram conduzidos para adoção das medidas legais cabíveis.
Sequestro frustrado
Em Itagimirim, no interior do estado, uma guarnição frustrou um sequestro em andamento após denúncia anônima. Em um sítio localizado no bairro Francino Andrade, os policiais localizaram uma mulher com lesões aparentes, amordaçada e amarrada a uma árvore. Três indivíduos foram detidos — dois deles menores de idade — e encaminhados à Delegacia Territorial de Eunápolis, juntamente com a vítima.
Leia Também:
Criminosos Capturados
- Em Ilhéus, o patrulhamento preventivo resultou na prisão de suspeito armado e na apreensão de materiais ligados ao tráfico de entorpecentes.
- Já em Curaçá, a presença da guarnição levou criminosos a abandonarem duas armas de fogo durante fuga, impedindo possíveis ações delituosas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes