POLÍCIA
BAHIA

Investigado é preso por ameaçar e encomendar morte de ex-companheira

Suspeito não teria aceitado o término da relação e passou a ameaçar a vítima de forma recorrente

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/02/2026 - 21:42 h

Imagem ilustrativa da imagem Investigado é preso por ameaçar e encomendar morte de ex-companheira
-

Um homem de 40 anos foi preso preventivamente na quarta-feira, 24, suspeito de ameaçar a ex-companheira e de tentar encomendar a morte dela no município de Barrocas, na região sisaleira da Bahia.

A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial da cidade, com apoio da Delegacia Territorial de Serrinha e do Grupo de Apoio Técnico e Tático (GATTI/Sisal).

Ameaças após fim do relacionamento

Conforme as investigações, o suspeito não teria aceitado o término da relação e passou a ameaçar a vítima de forma recorrente. Há indícios de que ele tenha procurado outras pessoas para atentar contra a vida da mulher. Também foram relatados episódios de agressão e intimidação.

Com base nos elementos reunidos durante a apuração, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do investigado, que foi autorizada pelo Poder Judiciário.

O homem foi localizado no centro da cidade, enquanto seguia para o trabalho. Ele foi abordado, encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.

x