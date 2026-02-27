Líder do tráfico em Paripe morre durante confronto com a PM em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Anderson Luís das Virgens Trindade, conhecido como “Da Roça” - Foto: Reprodução

O líder do tráfico de drogas em Paripe, noSubúrbio Ferroviário de Salvador, morreu durante um confronto com o batalhão de choque da Polícia Militar, nesta quinta-feira, 26. O criminoso foi identificado como Anderson Luís das Virgens Trindade, conhecido pelo vulgo “Da Roça”.

Segundo informações da Polícia Militar ao Massa!, os agentes realizavam patrulhamento na região quando foram recebidos a tiros por criminosos. Após o fim do confronto, “Da Roça” foi encontrado ferido no chão. Ele ainda foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Além de ser apontado como liderança do tráfico na região, o suspeito também respondia a 27 processos criminais. A ação também resultou na apreensão de arma e drogas.