Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AÇÃO CONJUNTA

Trio suspeito de matar homem e enterrar cadáver é preso na Bahia

Além da Bahia, mandados também foram cumpridos no Maranhão

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/02/2026 - 22:56 h | Atualizada em 27/02/2026 - 0:54

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Trio suspeito de matar homem e enterrar cadáver é preso na Bahia
-

Três pessoas investigadas por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e ocultação de cadáver foram presas nesta quinta-feira, 26, durante a Operação Integração, relacionada a um crime ocorrido no município de Araci, na região do povoado de Barbosa, na Bahia.

As investigações apontam que, no dia 2 de julho de 2025, José Helder Moura dos Santos foi morto a tiros. Após o crime, o corpo teria sido enterrado de forma clandestina em uma propriedade rural. O cadáver foi localizado três dias depois, durante diligências.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Investigado é preso por ameaçar e encomendar morte de ex-companheira
Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada
Mãe tem dedos amputados pela filha por desavença religiosa

Investigação

Conforme apurado, duas das investigadas teriam participado diretamente da ocultação do corpo e apresentado informações falsas em depoimento, na tentativa de dificultar o esclarecimento do caso. O terceiro suspeito também é apontado como responsável por uma tentativa de homicídio registrada na mesma data.

Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em cidades da Bahia e do Maranhão. Um dos investigados está custodiado em Timon, enquanto as demais permanecem à disposição da Justiça.

Ação conjunta

A operação foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia, com apoio da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha), do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sisal), do Núcleo de Inteligência regional e da Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de Paraibano.

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e circunstâncias do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

interior da bahia investigação criminal justiça Mandado de prisão segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

x