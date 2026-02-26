Trio suspeito de matar homem e enterrar cadáver é preso na Bahia

- Foto: Ilustrativa

Três pessoas investigadas por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e ocultação de cadáver foram presas nesta quinta-feira, 26, durante a Operação Integração, relacionada a um crime ocorrido no município de Araci, na região do povoado de Barbosa, na Bahia.

As investigações apontam que, no dia 2 de julho de 2025, José Helder Moura dos Santos foi morto a tiros. Após o crime, o corpo teria sido enterrado de forma clandestina em uma propriedade rural. O cadáver foi localizado três dias depois, durante diligências.

Investigação

Conforme apurado, duas das investigadas teriam participado diretamente da ocultação do corpo e apresentado informações falsas em depoimento, na tentativa de dificultar o esclarecimento do caso. O terceiro suspeito também é apontado como responsável por uma tentativa de homicídio registrada na mesma data.

Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em cidades da Bahia e do Maranhão. Um dos investigados está custodiado em Timon, enquanto as demais permanecem à disposição da Justiça.

Ação conjunta

A operação foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia, com apoio da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha), do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sisal), do Núcleo de Inteligência regional e da Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de Paraibano.

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e circunstâncias do crime.