POLÍCIA
OPERAÇÃO RESSACA

Sete monitorados são presos por descumprir medidas no Carnaval

Mandados foram cumpridos em Salvador e RMS

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/02/2026 - 7:22 h

Sete pessoas monitoradas eletronicamente foram presas durante a Operação Ressaca, deflagrada nesta sexta-feira, 27, pela Polícia Civil da Bahia em ação integrada com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Os mandados de prisão foram cumpridos na capital, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e em municípios do interior do estado.

A operação teve como foco a captura de pessoas que descumpriram determinações judiciais e são investigadas por crimes contra a vida, contra o patrimônio e contra a dignidade sexual. Do total de presos, cinco foram localizados em Salvador e na RMS, e dois no interior da Bahia.

A ação representa a segunda fase de um trabalho que começou no Carnaval, a partir da atuação da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP), que intensificou o acompanhamento remoto dos monitorados eletronicamente e identificou casos de descumprimento de determinações judiciais, com circulação em áreas não autorizadas.

O sistema registrou as irregularidades em tempo real, possibilitando a elaboração de relatórios técnicos que subsidiaram as medidas judiciais adotadas posteriormente.

Com base nas informações produzidas pela monitoração eletrônica, a Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), passou a atuar no cumprimento das ordens judiciais, em ação conjunta com a Seap.

A operação mobiliza cerca de 100 policiais civis, com apoio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e da 24ª Coorpin/Bom Jesus da Lapa, além dos policiais penais que trabalharam remotamente na CMEP, para informar a localização dos alvos.

x