Homem é preso por ataque a tiros que feriu duas crianças na Bahia

Homem foi preso em motel - Foto: Reprodução

Um homem, de 21 anos, foi preso na noite da quarta-feira, 25, em Itabela, no extremo sul da Bahia, suspeito de envolvimento no ataque a tiros que deixou duas crianças, de 6 e 11 anos, feridas em Eunápolis, também no extremo sul. O crime, ocorrido na terça-feira, 24

De acordo com informações da Polícia Militar, Jonas Mangueiras Santos foi localizado ao sair de um motel, no centro de Itabela. Ele estava acompanhado de outro homem que conseguiu fugir ao perceber a aproximação da viatura. Ele foi preso em flagrante.

Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros com numeração raspada, munições, porções de entorpecentes, um rádio comunicador e um aparelho celular. Todo o material foi apresentado na delegacia e passará por perícia.

As investigações apontam que a dupla se hospedou no local após o crime, no bairro Moisés Reis, em Eunápolis. Ainda de acordo dom os policiais, o alvo dos criminosos seria um adolescente, que foi baleado em uma das pernas.

A menina, de 6 anos, estava na porta de casa, quando foi atingida no abdômen e em um dos braços. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Eunápolis, onde passou por cirurgia, mas, devido a gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Costa das Baleias, onde permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado de saúde é considerado grave.

A outra vítima, um menino, de 11 anos, também foi levado à unidade de saúde. Não há informações em qual parte do corpo ele foi ferido e qual o estado de saúde atual dele.

Durante a perícia, foram encontrados no local, cápsulas de munição de grosso calibre. A Polícia Civil apura se os suspeitos têm ligação com a facção Bonde do Maluco (BDM). O outro homem é procurado. A polícia tenta esclarecer a motivação do ataque e identificar todos os responsáveis.