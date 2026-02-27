Menu
MUNDO
CRIME ORGANIZADO

Conheça os herdeiros do maior cartel do México após morte de El Mencho

Líder do Cartel Jalisco Nueva Generación foi morto em operação militar realizada no último domingo, 22

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

27/02/2026 - 19:43 h

'El Mencho', líder do cartel Jalisco Nova Geração, com seu filho Ruben Oseguera Gonzalez, conhecido como 'El Menchito'
'El Mencho', líder do cartel Jalisco Nova Geração, com seu filho Ruben Oseguera Gonzalez, conhecido como 'El Menchito' -

As autoridades do México observam com atenção como será feita a sucessão no comando do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), o maior do país, após a morte de Nemesio Oseguera Cervantes, o “El Mencho”, antigo líder da organização criminosa. Considerado até então o homem mais procurado do México, o narcotraficante foi morto no último domingo, 22, em uma operação militar na cidade de Tapalpa, no estado de Jalisco.

Nesta sexta-feira, 27, o secretário de Segurança do México, Omar García Harfuch, afirmou que o governo já identificou possíveis substitutos para o comando do grupo criminoso. Segundo o ministro, quatro lideranças regionais estão sob investigação como potenciais herdeiros do cartel, mas dois desses nomes aparecem como os mais prováveis dentro da estrutura do grupo.

“O cartel de Jalisco tem presença em vários estados. Identificamos vários líderes, quatro especificamente, que estão sob investigação. Eles são os líderes mais fortes dentro deste grupo criminoso”, declarou Harfuch.

Leia Também:

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México
México vive onda de violência às vésperas da Copa do Mundo
Operação contra narcotraficante resulta em mais de 60 mortes no México

Estrutura e sucessão do CJNG

Fundado em 2009, o Cartel Jalisco Nueva Generación teve em El Mencho uma liderança centralizada, com uma hierarquia vertical, apesar de também atuar como uma rede de franquias, permitindo autonomia relativa a facções regionais. Essa estrutura expandiu o cartel por quase todas as regiões do México e facilitou sua infiltração em diversos setores, como o judiciário e as forças de segurança.

No entanto, a morte de El Mencho na última semana abriu um vácuo de poder dentro do cartel, tornando a sucessão uma questão crítica, já que o grupo não possui um herdeiro direto, diferentemente de outros cartéis.

Um sucessor de El Mencho poderia ser o seu filho mais velho, Rubén Oseguera González – conhecido como “El Menchito” – que cumpre pena perpétua nos Estados Unidos, o que afasta a possibilidade de ele ser o sucessor imediato do CJNG.

Nesse cenário, o principal candidato ao comando é Julio Alberto Castillo Rodríguez, genro de El Mencho. Conhecido como “El Chorro”, ele é descrito como alguém “pronto para agir e manter a ordem no território”, se apresentando como uma figura de continuidade dentro de uma organização acostumada à disciplina de El Mencho.

Além dele, outros líderes regionais com grande influência aparecem entre os postulantes à liderança da organização criminosa. São eles:

  • Audias Flores Silva, “El Jardinero”
  • Ricardo Ruíz Velasco, “Doble R”
  • Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”

Especialistas apontam que a ausência de um sucessor claro para El Mencho aumenta o risco de conflitos internos, o que acarretaria em maiores índices de violência em várias regiões do México.

