Homem com problema psicológico é executado a tiros na Bahia

Homem foi executado no meio da rua - Foto: Reprodução Blog Ril de Beto

Um homem, identificado apenas pelo apelido de Codó, foi executado a tiros, na noite desta sexta-feira, 27, por volta das 19h, na Avenida José Vilaronga, na cidade São José do Jacuípe, na Bacia do Jacuípe.

Segundo informações, homens armados, ainda não identificados, se aproximaram da vítima e dispararam. Logo após, os criminosos fugiram do local. Codó morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

Populares revelaram que o rapaz tinha problemas psicológicos e que, há quatro anos, ele se envolveu em uma situação que resultou na morte de um idoso.

Ainda de acordo com informações, na manhã desta sexta-feira, ele esteve na feira livre do município, ameaçando pessoas com uma faca. O episódio teria desagradado comerciantes e clientes.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal atenderam a ocorrência. O fato é investigado pela Polícia Civil da cidade, que busca estabelecer autoria e motivação do crime. As informações são do Blog do Ril de Beto.