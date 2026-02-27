EXECUÇÃO
Homem com problema psicológico é executado a tiros na Bahia
Horas antes de ser morto, ele foi visto na feira da cidade ameaçando pessoas com uma faca
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
Um homem, identificado apenas pelo apelido de Codó, foi executado a tiros, na noite desta sexta-feira, 27, por volta das 19h, na Avenida José Vilaronga, na cidade São José do Jacuípe, na Bacia do Jacuípe.
Segundo informações, homens armados, ainda não identificados, se aproximaram da vítima e dispararam. Logo após, os criminosos fugiram do local. Codó morreu antes mesmo de receber atendimento médico.
Populares revelaram que o rapaz tinha problemas psicológicos e que, há quatro anos, ele se envolveu em uma situação que resultou na morte de um idoso.
Ainda de acordo com informações, na manhã desta sexta-feira, ele esteve na feira livre do município, ameaçando pessoas com uma faca. O episódio teria desagradado comerciantes e clientes.
Leia Também:
Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal atenderam a ocorrência. O fato é investigado pela Polícia Civil da cidade, que busca estabelecer autoria e motivação do crime. As informações são do Blog do Ril de Beto.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes