CÁRCERE E TORTURA

Mulher é resgatada durante “tribunal do crime” no sul da Bahia

Vítima foi encontrada amarrada em sítio abandonado; três suspeitos estavam no local

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/02/2026 - 19:18 h

Mulher estava amarrada a uma árvore
Mulher estava amarrada a uma árvore -

Uma mulher, de 48 anos e que não teve o nome revelado, foi resgatada por policiais militares após ser encontrada amarrada, em um sítio abandonado, no bairro Francino Andrade, em Itagimirim, no extremo sul da Bahia, na tarde da quinta-feira, 26.

Segundo informações da polícia, ela estava sendo torturada, durante um “tribunal do crime” - espécie de punição imposta por grupos criminosos. A polícia chegou até a vítima após receber uma denúncia anônima informando que uma pessoa estaria sendo mantida em cárcere privado na localidade.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais localizaram a mulher amarrada a uma árvore, com a boca amordaçada e apresentando marcas de agressões nos braços e no rosto. Além da mulher, três suspeitos estavam no local: um homem, de 21, e dois adolescentes, ambos de 16.

O adulto foi autuado em flagrante por tortura mediante sequestro e também por corrupção de menores, permanecendo detido à disposição da Justiça. Os adolescentes foram apreendidos e responderão por ato infracional análogo ao crime de tortura.

Conforme a PM, o crime pode ter sido motivado após suspeitarem que a mulher estava realizando furtos na comunidade onde mora. Uma das vítimas dela, teria sido um dos torturadores.

As investigações continuam para apurar a participação de outras pessoas e esclarecer completamente as circunstâncias do caso. As informações são do Radar News.

x