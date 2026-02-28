Homem é preso suspeito de ocultar corpo carbonizado em geladeira

Rosiana está desaparecida há 15 dias; João Gabriel foi preso - Foto: Reprodução Radar News

Um homem, de 23 anos, foi preso nesta quinta-feira, 26, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, suspeito de participar da ocultação de um corpo feminino encontrado carbonizado dentro de uma geladeira. João Gabriel Gonçalves dos Santos Silva foi detido após confessar envolvimento no crime, segundo informações da Polícia Civil.

Os investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) apuram se a vítima é a indígena Rosiana Brito Alves, de 29, desaparecida há cerca de 15 dias, em Coroa Vermelha, distrito de Santa Cruz Cabrália.

Conforme a PC, o homem teria ajudado a abandonar o corpo, em um lixão, no bairro Porto Alegre I. A ação conta com o apoio de agentes da 1ª Delegacia Territorial e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Durante as investigações, foram realizadas perícias na casa de João Marcelo, ex-companheiro de Rosiana, local onde ela foi vista pela última vez. No imóvel, foram encontradas prateleiras e a porta de uma geladeira, o que levantou ainda mais suspeitas sobre o envolvimento dele no crime.

Marcelo ainda não foi localizado e é considerado foragido da Justiça. A Polícia Civil aguarda o resultado do exame de DNA para confirmar se o cadáver é realmente de Rosiana. As circunstâncias e a motivação para o crime também são desconhecidas. As informações são do Radar News.