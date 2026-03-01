Menu
POLÍCIA

Laboratório de drogas é descoberto pela Rondesp em Salvador

Foram apreendidas 40 mudas e 40 pés de maconha, além de haxixe e drogas sintéticas

Luan Julião

Por Luan Julião

01/03/2026 - 11:07 h

Todo o material foi encaminhado à Central de Flagrantes
Todo o material foi encaminhado à Central de Flagrantes

Uma operação da Polícia Militar na madrugada deste domingo, 1º, resultou na descoberta de um cultivo de drogas no bairro Pituaçu, em Salvador. A ação foi realizada pelo Batalhão de Policiamento Tático da Rondesp Atlântico na Rua Dois de Janeiro.

Segundo informações da corporação, os policiais avistaram um homem dentro de uma edificação que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir. Durante as buscas no local, foram encontradas três estufas com 40 pés e 40 mudas de maconha, além de 17 tabletes de haxixe e 8 embalagens de maconha prensada.

Leia Também:

Mulher é baleada no braço e mantida refém durante ataque do ex-namorado
Homem é morto na Bahia e sigla de facção é escrita ao lado do corpo
Mulher é resgatada durante “tribunal do crime” no sul da Bahia

A operação também resultou na apreensão de três quilos de droga sintética Wolf, 50 porções de óleo de Cannabis sativa, um frasco de lança-perfume e uma porção de cocaína. Todo o material foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada oficialmente.

cultivo de drogas Drogas sintéticas maconha Operação policial pituaçu polícia militar

x