EXECUSSÃO E MENSAGEM

Homem é morto na Bahia e sigla de facção é escrita ao lado do corpo

Rapaz foi executado com tiros de espingarda calibre 12

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/02/2026 - 20:24 h

Murilo morreu antes de receber atendimento médico
Murilo morreu antes de receber atendimento médico

Um rapaz identificado como Murilo Henrique foi executado a tiros de espingarda calibre 12, no início da tarde deste sábado, 28, na Avenida Manoel Roque, em Serrolândia, na região da Bacia do Jacuípe, na Bahia. Ele morreu antes de receber atendimento médico.

Informações de testemunhas indicam que, após o crime, os suspeitos picharam no chão ao lado do corpo as letras C e V - sigla que faz referência à facção Comando Vermelho (CV).

Policiais militares e equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jacobina foram foi acionados para atender a ocorrência.

A Polícia Civil apura o caso na tentativa de identificar e prender os suspeitos, além de esclarecer as circunstâncias e motivação do assassinato. As informações são do CN | Blog do Ril de Beto.

