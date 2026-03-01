Instituição para crianças com autismo é invadida e roubada em Salvador

- Foto: Divulgação

A sede da Associação de Amigos do Autista da Bahia (AMA-BA), situada no bairro de Pituaçu, em Salvador, foi alvo de invasão na noite de sexta-feira (27), após o encerramento das atividades da instituição. A ocorrência só foi percebida na manhã do sábado (28). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia.

De acordo com a presidente da entidade, Rita Valéria Brasil, um homem ainda não identificado levou sete notebooks, dois celulares, outros aparelhos eletrônicos e itens utilizados nos lanches oferecidos aos pacientes, incluindo praticamente todo o estoque de leite em pó que seria suficiente para cerca de um mês.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Imagens das câmeras de segurança registraram a ação. O suspeito teria pulado o muro do imóvel e conseguido entrar no prédio por uma janela que estava com o vidro quebrado.

Durante a fuga, um oitavo notebook caiu e acabou ficando no local.

Objetos não foram recuperados

Até a última atualização desta reportagem, nenhum dos objetos havia sido recuperado e o suspeito ainda não tinha sido identificado. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Em nota, a Polícia Civil informou que as gravações do sistema de videomonitoramento devem ajudar na identificação do autor do crime e no avanço das investigações.