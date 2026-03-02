Corpo decapitado é encontrado com bilhete do CV e recado macabro

Siga o A TARDE no Google

Bilhete deixado ao lado do corpo traz mensagem atribuída à facção Comando Vermelho - Foto: Reprodução

Um corpo sem cabeça foi localizado no Ramal Água Branca 1, na zona rural de Manaus (AM), na manhã deste domingo, 1º, u. A vítima, identificada como Jefferson Soares da Silva, de 28 anos, apresentava sinais de tortura e estava enrolada em uma lona.

Ao lado do cadáver, as autoridades encontraram um bilhete atribuído à facção Comando Vermelho (CV), que mencionava:

“Morri pq? Estatuto do CV, artigo 8, parágrafo G, derramei sangue de irmão sem passar pelo conselho. Ass: CV-AM”.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil do Amazonas, o corpo foi descoberto pelo proprietário de um sítio na região, que acionou as equipes de investigação. O caso está sob apuração da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).