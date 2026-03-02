Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Corpo decapitado é encontrado com bilhete do CV e recado macabro

Vítima, identificada como Jefferson Soares da Silva, de 28 anos, apresentava sinais de tortura

Luan Julião

Por Luan Julião

02/03/2026 - 14:13 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bilhete deixado ao lado do corpo traz mensagem atribuída à facção Comando Vermelho
Bilhete deixado ao lado do corpo traz mensagem atribuída à facção Comando Vermelho -

Um corpo sem cabeça foi localizado no Ramal Água Branca 1, na zona rural de Manaus (AM), na manhã deste domingo, 1º, u. A vítima, identificada como Jefferson Soares da Silva, de 28 anos, apresentava sinais de tortura e estava enrolada em uma lona.

Ao lado do cadáver, as autoridades encontraram um bilhete atribuído à facção Comando Vermelho (CV), que mencionava:

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
“Morri pq? Estatuto do CV, artigo 8, parágrafo G, derramei sangue de irmão sem passar pelo conselho. Ass: CV-AM”.

Leia Também:

Jovem é atacada a tiros durante discussão por ciúmes na Bahia
Instituição para crianças com autismo é invadida e roubada em Salvador
Operação Mulheres prende homem por descumprimento de medidas protetiva

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil do Amazonas, o corpo foi descoberto pelo proprietário de um sítio na região, que acionou as equipes de investigação. O caso está sob apuração da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comando Vermelho HOMICÍDIO investigação criminal manaus Polícia tortura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bilhete deixado ao lado do corpo traz mensagem atribuída à facção Comando Vermelho
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Bilhete deixado ao lado do corpo traz mensagem atribuída à facção Comando Vermelho
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Bilhete deixado ao lado do corpo traz mensagem atribuída à facção Comando Vermelho
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Bilhete deixado ao lado do corpo traz mensagem atribuída à facção Comando Vermelho
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

x