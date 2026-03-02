Bahia é contra volta da torcida mista; veja todos os posicionamentos

- Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia e Victor Ferreira | EC Vitória

A pauta do setor visitante em clássicos voltou à tona após a classificação do Vitória para a final do Campeonato Baiano, quando o presidente Fábio Mota se posicionou afirmando que enviaria um ofício solicitando o retorno da torcida mista. O Portal A TARDE confirmou que o documento foi repassado para a Federação Bahiana de Futebol (FBF).

"Esse ano o campeonato mudou. Nós vamos ter apenas um Ba-Vi na final. Por ser Ba-Vi, não é justo ter uma única torcida assistindo ao Ba-Vi. Ano passado tivemos duas torcidas assistindo ao Ba-Vi. Amanhã vamos solicitar, mandar o ofício ao Ministério Público, ao Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, comando da PM solicitando que, esse Ba-Vi, por ser único, que é um fato novo, que seja com torcida mista. Nós vimos um show que a polícia deu no carnaval. A gente tem certeza que vão prover para o Ba-Vi", declarou Mota.

A proibição das duas torcidas em duelos de Bahia e Vitória foi imposta pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), em ação conjunta com o Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe) da PM. O MP se manifestou sobre o assunto, leia abaixo:

"O Ministério Público da Bahia informa que a eventual retomada da torcida mista em eventos esportivos deve estar condicionada à comprovação, pelos órgãos responsáveis pela segurança pública e pela logística das partidas, de que todos os mecanismos e protocolos efetivos de prevenção e redução de riscos de violência estejam plenamente garantidos".

"A Instituição ressalta que a análise deve ser pautada por critérios técnicos, priorizando a integridade física dos torcedores, trabalhadores e demais envolvidos. Nesse contexto, observa-se que o posicionamento dos órgãos especializados em segurança, como o Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe), é elemento relevante para a avaliação do cenário, especialmente quando não há recomendação favorável à mudança do modelo atual. O Ministério Público da Bahia seguirá acompanhando o tema em diálogo com as autoridades competentes, sempre orientado pela preservação da segurança coletiva e pela adoção de medidas responsáveis".

O que diz o Bahia

Mandante na final por ter a melhor campanha na fase classificatória, o Bahia não é a favor do fim da medida. O A TARDE apurou que o clube mantém contato com as autoridades competentes à respeito do retorno da torcida mista, mas segue com posicionamento contrário.

Além disso, o Tricolor entende que não ocorreram mudanças comportamentais que possibilitem o retorno das duas torcidas no Ba-Vi. Até 2018, quando a determinação entrou em vigor, foram registrados casos de violência nos dias das partidas.

Posição da FBF

A Federação Baiana de Futebol (FBF), por meio do presidente Ricardo Lima, se posicionou sobre o tema em entrevista ao Portal A TARDE. A entidade entende que sua competência é para "cuidar do futebol", enquanto as autoridades devem decidir sobre questões relacionadas à segurança.

"Eu costumo dizer que a Federação cuida sempre do futebol. A segurança pública compete à SSP e a Polícia Militar do nosso estado. E a gente vai estar sempre ouvindo juntamente com o Ministério Público aquilo que eles entenderem que é o melhor para o futebol baiano, para a sociedade baiana. A Federação vai estar acatando", afirmou Ricardo Lima.

A reportagem procurou a Polícia Militar e vai atualizar esta matéria quando obtiver respostas.