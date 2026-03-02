BAIANÃO 2026
Saiba o que pensa a FBF sobre torcida mista no BaVi da final do Baianão
Vitória promete acionar MP por torcida mista no jogo que vai acontecer na Fonte Nova
Por Téo Mazzoni e Valdomiro Neto
A final do Campeonato Baiano (Baianão) será decidida no clássico BaVi pelo terceiro ano consecutivo. O mando de campo será do Esporte Clube Bahia, mas o Vitória tenta levar torcedores para a Arena Fonte Nova e retomar a torcida mista, hoje proibida após recomendação do Ministério Público da Bahia.
O que pensa a FBF?
A Federação Baiana de Futebol (FBF), por meio do presidente Ricardo Lima, se posicionou sobre o tema em entrevista ao Portal A TARDE. A entidade acredita que ser necessário um 'programa de educação' para evitar confrontos violentos entre torcedores de Bahia e Vitória.
"Primeiro eu acho que a gente precisa ter um grande programa de educação, né? Nós estamos vendo grandes acontecimentos, tragédias em todos os setores da sociedade. Eu costumo dizer que a Federação cuida sempre do futebol. A segurança pública compete à SSP e a Polícia Militar do nosso estado. E a gente vai estar sempre ouvindo juntamente com o Ministério Público aquilo que eles entenderem que é o melhor para o futebol baiano, para a sociedade baiana. A Federação vai estar acatando", falou Ricardo Lima.
O que aconteceu?
O clássico Ba-Vi vai para o seu 32º jogo com torcida única no estado da Bahia. Desde o ano de 2018, após acontecimentos de violência durante as partidas, o Ministério Público da Bahia recomendou a realização dos clássicos sem a presença das torcidas de Bahia e Vitória simultaneamente.
Vitória quer torcida mista
Após a classificação do Vitória para a final do Campeonato Baiano de 2026, diante da Jacuipense no Barradão, neste domingo, 1º, o presidente do Vitória, Fábio Mota, revelou que o clube irá realizar uma solicitação para o Ministério Público para a volta da torcidas mista no clássico baiano.
Em entrevista a TVE, Fábio Mota justificou o pedido do clube por conta do caráter inédito da final em jogo único.
"Esse ano o campeonato mudou. Nós vamos ter apenas um Ba-Vi na final. Por ser Ba-Vi, não é justo ter uma única torcida assistindo ao Ba-Vi. Ano passado tivemos duas torcidas assistindo ao Ba-Vi. Amanhã vamos solicitar, mandar o ofício ao Ministério Público, ao Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, comando da PM solicitando que, esse Ba-Vi, por ser único, que é um fato novo, que seja com torcida mista. Nós vimos um show que a polícia deu no carnaval. A gente tem certeza que vão prover para o Ba-Vi", declarou Mota.
A grande final
Em mudança do regulamento do Campeonato Baiano deste ano, a final irá acontecer em jogo único, e não mais em ida e volta. O Bahia, por ter a melhor campanha, ganhou direito de decidir em casa. Se não houver mudança na recomendação, o duelo terá apenas torcedores do Tricolor.
A grande final do Campeonato Baiano de 2026 acontecerá no próximo sábado, 7, às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em caso de empate, o título será definido na disputa por pênaltis.
