Jair Ventura explica substituição de Matheuzinho após drama no Barradão

Matheusinho em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O resultado positivo, conquistado na disputa por pênaltis após o Vitória empatar em casa com a Jacuipense por 1 a 1 pela semifinal do Campeonato Baiano, que colocou o Rubro-Negro na final da competição, foi escrito com tons dramáticos no decorrer do jogo. O volante Caíque Gonçalves foi expulso logo aos 15 minutos, quando o placar marcava 1 a 0 para o Rubro-Negro. Para ajustar o time, o técnico Jair Ventura optou por sacrificar o camisa 10, Matheuzinho, e colocar o lateral-esquerdo Jamerson para recompor a defesa.

O gol de empate da equipe da Jacuipense foi construído em uma jogada pelo lado esquerdo do campo, justamente o setor que Jair Ventura foi obrigado a modificar por conta da desvantagem numérica. Após o jogo, o técnico justificou a alteração:

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Sobre o Jamerson, o lado mais perigoso era pelo nosso esquerdo. Ter um cara mais marcador... fiz dobras de laterais na carreira toda. Só que o adversário teve méritos, fez a jogada. É convicção, durmo tranquilo e faço o que acredito. Vou errar e acertar. Sempre vai ter o "se" quando não dá certo, isso não vai mudar. Vou continuar fazendo o que acho correto, sempre pelo melhor do Vitória."

O próximo compromisso do Leão é a grande decisão do Campeonato Baiano, disputada em jogo único. A data e o horário serão confirmados nesta segunda-feira, 2, pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).