Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMPEONATO BAIANO

Jair Ventura explica substituição de Matheuzinho após drama no Barradão

Com um a menos desde o início, Rubro-Negro supera expulsão de Caíque Gonçalves e garante vaga na decisão sob comando de Ventura

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

02/03/2026 - 9:34 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Matheusinho em campo pelo Vitória
Matheusinho em campo pelo Vitória -

O resultado positivo, conquistado na disputa por pênaltis após o Vitória empatar em casa com a Jacuipense por 1 a 1 pela semifinal do Campeonato Baiano, que colocou o Rubro-Negro na final da competição, foi escrito com tons dramáticos no decorrer do jogo. O volante Caíque Gonçalves foi expulso logo aos 15 minutos, quando o placar marcava 1 a 0 para o Rubro-Negro. Para ajustar o time, o técnico Jair Ventura optou por sacrificar o camisa 10, Matheuzinho, e colocar o lateral-esquerdo Jamerson para recompor a defesa.

O gol de empate da equipe da Jacuipense foi construído em uma jogada pelo lado esquerdo do campo, justamente o setor que Jair Ventura foi obrigado a modificar por conta da desvantagem numérica. Após o jogo, o técnico justificou a alteração:

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Sobre o Jamerson, o lado mais perigoso era pelo nosso esquerdo. Ter um cara mais marcador... fiz dobras de laterais na carreira toda. Só que o adversário teve méritos, fez a jogada. É convicção, durmo tranquilo e faço o que acredito. Vou errar e acertar. Sempre vai ter o "se" quando não dá certo, isso não vai mudar. Vou continuar fazendo o que acho correto, sempre pelo melhor do Vitória."

Leia Também:

Acertado com o Bahia, atacante leva garrafada em clássico na Argentina
Ba-Vi decide o Baianão pela 3ª vez seguida após quase dez anos
Jair Ventura critica arbitragem e pensa Ba-Vi com buraco no elenco

O próximo compromisso do Leão é a grande decisão do Campeonato Baiano, disputada em jogo único. A data e o horário serão confirmados nesta segunda-feira, 2, pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato baiano esporte fbf futebol baiano Jair Ventura Leão da Barra vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Matheusinho em campo pelo Vitória
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Matheusinho em campo pelo Vitória
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Matheusinho em campo pelo Vitória
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Matheusinho em campo pelo Vitória
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x