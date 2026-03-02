Menu
HOME > ESPORTES
VÍDEO

Acertado com o Bahia, atacante leva garrafada em clássico na Argentina

Atacante não sofreu lesão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

02/03/2026 - 7:55 h

Clássico argentino tem garrafada contra Alejo Véliz, novo reforço do Bahia
No clássico argentino entre Rosario Central e Newell’s Old Boys, válido pela 8ª rodada do Campeonato Argentino, neste domingo, 1, o atacante Alejo Véliz, já acertado com o Bahia, foi alvo de uma garrafada. Apesar do susto, o jogador não sofreu nenhuma lesão.

Assista:


O duelo terminou com vitória do Rosario Central por 2 a 0, com gols de Di María e Enzo Copetti. Copetti entrou no lugar do reforço azul, vermelho e branco no decorrer da segunda etapa.

Leia Também:

Ba-Vi decide o Baianão pela 3ª vez seguida após quase dez anos
Rogério Ceni confirma retorno de Marcos Victor e analisa defesa
Gols da Juazeirense são alerta para o Bahia, diz Kike Oliveira

Tricolor a partir de julho

Alejo Véliz acertou com o Bahia por cinco temporadas e reforçará o elenco tricolor a partir do meio do ano, conforme apurou o Portal A TARDE.

O jogador foi contratado junto ao Tottenham, da Inglaterra, clube detentor de seus direitos econômicos, por nove milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões). No entanto, ele só chegará ao Tricolor de Aço em julho, pois cumprirá empréstimo no Rosario Central até lá.

x