Acertado com o Bahia, atacante leva garrafada em clássico na Argentina
Atacante não sofreu lesão
Por Téo Mazzoni
No clássico argentino entre Rosario Central e Newell’s Old Boys, válido pela 8ª rodada do Campeonato Argentino, neste domingo, 1, o atacante Alejo Véliz, já acertado com o Bahia, foi alvo de uma garrafada. Apesar do susto, o jogador não sofreu nenhuma lesão.
CENAS LAMENTÁVEIS! Em Newell's Old Boys x Rosario Central, no Campeonato Argentino, Alejo Véliz levou essa garrafada vinda da torcida. Isso não é futebol... Lamentável!#ArgentinoNaESPN #Rosario #futebolNaESPN— SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) March 1, 2026
(via @SC_ESPN) pic.twitter.com/NAXFsnrkLB
O duelo terminou com vitória do Rosario Central por 2 a 0, com gols de Di María e Enzo Copetti. Copetti entrou no lugar do reforço azul, vermelho e branco no decorrer da segunda etapa.
Tricolor a partir de julho
Alejo Véliz acertou com o Bahia por cinco temporadas e reforçará o elenco tricolor a partir do meio do ano, conforme apurou o Portal A TARDE.
O jogador foi contratado junto ao Tottenham, da Inglaterra, clube detentor de seus direitos econômicos, por nove milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões). No entanto, ele só chegará ao Tricolor de Aço em julho, pois cumprirá empréstimo no Rosario Central até lá.
