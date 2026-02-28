Rogério Ceni confirma retorno de Marcos Victor e analisa defesa

Marcos Victor pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Durante a coletiva de imprensa realizada pós triunfo sobre o time da Juazeirense neste sábado, 28, o técnico Rogério Ceni confirmou o retorno de Marcos Victor para compor o sistema defensivo, e justificou o atleta não poder atuar no campeonato baiano.

"O Marcos Victor voltou, mas ele não pode jogar o Campeonato Baiano porque ele saiu antes da data limite. Nós não esperávamos as duas lesões na mesma posição, e ainda uma terceira situação com o Gilberto, que fez uma cirurgia de apêndice", disse.

O comandante tricolor fez um levantamento de como o setor defensivo do Bahia tem atuado neste início de temporada, destacando que os gols tomados não são frutos de problemas de posicionamento defensivo.

"Eu acho que os gols não têm sido tanto problema de posicionamento defensivo, e sim de erros de construção para chegar até o ataque. Boa parte desses gols não se deve a um mau posicionamento. É o que expliquei antes: esse cansaço, porque os gols acontecem muito na segunda parte do jogo", afirmou.

"Com o time um pouco mais cansado e mais espaçado, a maioria dos gols que sofremos são por erros próprios nossos de construção. A gente perde essa bola com o time aberto, tentando ir para o jogo, e é nisso que temos que melhorar", completou.

O próximo jogo do Bahia é a final do campeonato Baiano, com adversário ainda a ser definido entre Vitória e Jacuipense, que se enfrentam neste domingo, 1°, às 17h no Barradão.