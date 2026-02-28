Ceni vê vaia como "maior obstáculo" do Bahia: "Atleta também sofre"

- Foto: Leticia Martins | ECBahia

O Bahia bateu a Juazeirense e avançou à final do Campeonato Baiano, mas os protestos dos torcedores na Arena Fonte Nova roubaram a atenção de Rogério Ceni em entrevista coletiva. O treinador apontou a pressão das arquibancadas como o maior obstáculo do Tricolor na partida e destacou o lado humano dos atletas, afirmando que eles "também sofrem".

"O torcedor ficou muito triste, assim como a gente. Jogo não foi o maior obstáculo, mas o clima, a pressão. O fato de vaia do começo ao fim, o torcedor paga ingresso. Mas é contraproducente independente do sentimento de tristeza, raiva. O atleta também sofre. O jogador que perde pênalti, quem comete o erro... Nós, infelizmente, perdemos um jogo, e isso ocasionou a eliminação. É um direito do torcedor, paga o seu ingresso. Ficou chateado, nós também ficamos", iniciou o treinador.

O Bahia vinha utilizando jovens da base no Campeonato Baiano e, neste sábado, 28, repetiu o time titular que entrou em campo na Libertadores. Ceni justificou a decisão afirmando a necessidade do elenco "encarar de frente a situação" negativa.

"Viemos com mesmo time porque não temos jogo no meio de semana. Também porque seria injusto tirar um ou outro jogador pelo fato de não ter conseguido a classificação. Eles precisavam encarar de frente a situação que nós deixamos acontecer por não conseguir o resultado, que era a nossa obrigação. Mas todos eles estavam bem abatidos, tristes. Hoje fizemos o placar. Infelizmente, às vezes, a gente desconecta do jogo. A vaia de hoje vem do último confronto. Imagine você ser vaiado o tempo todo. Também tira a concentração do jogador", completou o treinador.

Classificado à final do Campeonato Baiano, o Bahia vai encarar o vencedor do duelo entre Vitória e Jacuipense, que acontece neste domingo, 1º, às 17h, no Barradão. O triunfo contra o Cancão de Fogo marcou a quinta final consecutiva de Baianão que conta com presença do Esquadrão.