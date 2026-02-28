Menu
ESPORTES
"MUITO DIFÍCIL"

"Uma das melhores": Erick Pulga exalta temporada do Bahia após vaias

Tricolor avançou à final do Campeonato Baiano após bater a Juazeirense

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

28/02/2026 - 20:08 h

Erick Pulga em tempo pelo Bahia
Erick Pulga em tempo pelo Bahia -

Protestos marcaram o triunfo do Bahia sobre a Juazeirense, neste sábado, 28, na Arena Fonte Nova, após a eliminação recente na fase preliminar da Copa Libertadores. Questionado sobre o momento difícil, o atacante Erick Pulga lamentou as vaias e destacou a atual temporada do Tricolor como "uma das melhores".

"É muito difícil nesses momentos, porque a gente precisa do nosso torcedor. Eles apoiam bastante a gente e hoje também apoiam, mas com os vaias. Eu acho que é difícil pra gente, jogadores, gerir isso, mas a gente tem que manter o nosso foco, não adianta lamentar, porque não tem o que pensar, cara, futebol outro dia você já tem que jogar de novo e hoje mais uma decisão", iniciou Pulga.

"Acho que a nossa temporada está sendo uma das melhores, porque você jogar 16 jogos e vencer 15... Ter uma derrota é duro, porque essa derrota foi com um clube da Libertadores, mas se o torcedor não tiver com a gente, aí fica mais difícil ainda", completou.

O Bahia chegou à quarta final de Campeonato Baiano consecutiva e enfrentará o vencedor do duelo entre Vitória e Jacuipense, que se enfrentam neste domingo, 1º, às 17h, no Barradão.

Tags:

Erick Pulga

Ver todas

x