NA FINAL!

Sob vaias, Bahia vence Juazeirense e avança à final do Baianão

Tricolor bateu o Cancão de Fogo por 4 a 2 na Arena Fonte Nova

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

28/02/2026 - 19:02 h | Atualizada em 28/02/2026 - 20:43

Imagem ilustrativa da imagem Sob vaias, Bahia vence Juazeirense e avança à final do Baianão
-

Em clima de vaias na Arena Fonte Nova, o Bahia bateu a Juazeirense por 4 a 2 neste sábado, 28, pela semifinal do Campeonato Baiano, e avançou à decisão pela quarta edição consecutiva.

O reencontro do time com a torcida após a dura eliminação na fase preliminar da Copa Libertadores foi marcado por uma série de cânticos com teor de protestos, que tiveram início desde o primeiro soar do árbitro.

Causando 'flashbacks' de agonia nos torcedores presentes na Fonte Nova, Willian José abriu o placar com cobrança de pênalti aos 23 minutos do primeiro tempo, e, dez minutos depois, Erick Pulga marcou o segundo após sair na cara do goleiro através de uma tabela com o camisa 12.

Na segunda etapa, 'Kike' Olivera saiu do banco de reservas para anotar o terceiro tento. A Juazeirense aproveitou o relaxamento do Tricolor na reta final do jogo e chegou a assustar com gols de Bino e Vitinho, mas Sanabria acertou um 'chutaço' de fora da área e fechou a conta já nos acréscimos

O resultado colocou o Bahia em sua quarta final de Baiano consecutiva, que não sabe o que é ficar de fora da decisão desde 2023. O adversário do Tricolor no jogo derradeiro sairá do confronto entre Vitória e Jacuipense, neste domingo, 1º, às 17h, no Barradão.

Um eventual clássico Ba-Vi reeditaria as duas últimas finais (2024 e 2025), enquanto o duelo contra o Leão do Sisal repetiria a decisão da temporada 2023, marcada pelo 50º título estadual do Esquadrão de Aço.

A tendência é que a grande final seja realizada no domingo, 8 de março, às 16h, novamente na Arena Fonte Nova, já que o Bahia fez melhor campanha durante o Campeonato Baiano.

