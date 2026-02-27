Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMPEONATO BAIANO

Bahia x Juazeirense: onde assistir e escalações da semifinal do Baianão

Bahia busca reverter situação negativa após vexame na libertadores

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

27/02/2026 - 15:00 h | Atualizada em 27/02/2026 - 16:07

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Juazeirense x Bahia pela 1ª fase do Baianão 2026
Juazeirense x Bahia pela 1ª fase do Baianão 2026 -

Pela partida válida pela semifinal do Campeonato Baiano, o Bahia enfrenta o time da Juazeirense neste sábado, 28, às 17h. O confronto acontecerá na Arena Fonte Nova.

O Bahia chega para o confronto com a melhor campanha da primeira fase da competição, terminando o campeonato na liderança com 23 pontos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, no meio da semana, o Esquadrão foi eliminado pelo O’Higgins na Pré-Libertadores; após vencer nos 90 minutos pelo placar de 2 a 1, a equipe acabou derrotada na disputa de pênaltis.

Leia Também:

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia
Bahia e Grupo City lançam pedra fundamental do novo CT em Camaçari
Raul Aguirre promete "ferramenta de competitividade" ao Bahia

A equipe da Juazeirense ficou em quarto lugar na primeira fase do estadual com 13 pontos, mesma pontuação da Jacuipense, que terminou na terceira posição.

Pela última rodada do Baianão, o Cancão de Fogo venceu o time do Porto pelo placar de 3 a 1. No meio da semana a equipe foi eliminada pelo Capital, nos pênaltis, pela Copa do Brasil, jogo que aconteceu na quarta-feira, 25.

Ficha Técnica

Bahia x Juazeirense

Onde assistir

A partida terá transmissão da TVE (TV Aberta e canal do Youtube) e da TV Bahêa (Youtube).

Arbitragem

  • Árbitro principal - Bruno Pereira Vasconcelos
  • Assistente - Luanderson Lima dos Santos
  • Assistente - Elicarlos Franco de Oliveira
  • VAR - Wagner Reway (SC)

Prováveis Escalações

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Kike Oliveira, Wilian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

Juazeirense: Pedro Campanelli, Vitinho, Zé Romário, Eduardo Rosado e Daniel, Douglas Nathan, Bruno Sena e Breno Rayck, Romarinho, Anderson Pato e Marlon. Técnico: Carlos Rabelo

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova Bahia esporte Futebol juazeirense

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Juazeirense x Bahia pela 1ª fase do Baianão 2026
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Juazeirense x Bahia pela 1ª fase do Baianão 2026
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Juazeirense x Bahia pela 1ª fase do Baianão 2026
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Juazeirense x Bahia pela 1ª fase do Baianão 2026
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

x