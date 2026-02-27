CAMPEONATO BAIANO
Bahia x Juazeirense: onde assistir e escalações da semifinal do Baianão
Bahia busca reverter situação negativa após vexame na libertadores
Por Valdomiro Neto
Pela partida válida pela semifinal do Campeonato Baiano, o Bahia enfrenta o time da Juazeirense neste sábado, 28, às 17h. O confronto acontecerá na Arena Fonte Nova.
O Bahia chega para o confronto com a melhor campanha da primeira fase da competição, terminando o campeonato na liderança com 23 pontos.
No entanto, no meio da semana, o Esquadrão foi eliminado pelo O’Higgins na Pré-Libertadores; após vencer nos 90 minutos pelo placar de 2 a 1, a equipe acabou derrotada na disputa de pênaltis.
A equipe da Juazeirense ficou em quarto lugar na primeira fase do estadual com 13 pontos, mesma pontuação da Jacuipense, que terminou na terceira posição.
Pela última rodada do Baianão, o Cancão de Fogo venceu o time do Porto pelo placar de 3 a 1. No meio da semana a equipe foi eliminada pelo Capital, nos pênaltis, pela Copa do Brasil, jogo que aconteceu na quarta-feira, 25.
Ficha Técnica
Bahia x Juazeirense
Onde assistir
A partida terá transmissão da TVE (TV Aberta e canal do Youtube) e da TV Bahêa (Youtube).
Arbitragem
- Árbitro principal - Bruno Pereira Vasconcelos
- Assistente - Luanderson Lima dos Santos
- Assistente - Elicarlos Franco de Oliveira
- VAR - Wagner Reway (SC)
Prováveis Escalações
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Kike Oliveira, Wilian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
Juazeirense: Pedro Campanelli, Vitinho, Zé Romário, Eduardo Rosado e Daniel, Douglas Nathan, Bruno Sena e Breno Rayck, Romarinho, Anderson Pato e Marlon. Técnico: Carlos Rabelo
