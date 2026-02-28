Bahia deixa de usar a base e vai com força total para o Baianão

Siga o A TARDE no Google

Everton Ribeiro pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O Bahia chegou à semifinal do Campeonato Baiano confiando plenamente nos seus meninos da base enquanto o time principal se ocupava com Brasileirão e Libertadores - mas essa fase terminou.

Depois da eliminação precoce na Libertadores e sem Brasileirão nos próximos dias, o Esquadrão não tem mais preocupações em meio a um calendário muito vazio que sequer inclui a Copa do Nordeste.

Com isso, a semifinal contra a Juazeirense neste sábado, às 17h, na Fonte Nova, será disputada com força total. Sem mais usar a base, o Bahia escalou seu time titular para o confronto.

Além disso, o novo peso da partida deve ser levado em consideração - sem a Copa do Nordeste e sem perspectiva na Libertadores, o Baianão se tornou obrigação para o Bahia, que precisa vencer o jogo único para chegar à final.

Desfalques

Apesar do retorno dos principais nomes, o Tricolor ainda lida com baixas no departamento médico. Estão fora da partida os zagueiros Kanu e David Duarte, além de Michel Araújo e Ruan Pablo.

Gilberto, que se recupera de uma apendicite, também não foi relacionado. O jovem Kauê Furquim completa a lista de ausências por estar a serviço da Seleção Brasileira Sub-17.

Escalação

O Bahia entra em campo pela semifinal do Campeonato Baiano com Ronaldo, Roman Gomez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Erick Pulga e Willian José.