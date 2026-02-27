Reviravolta? Bahia consulta CBF para disputar Copa do Nordeste em 2026

Siga o A TARDE no Google

Bahia é o atual campeão da Copa do Nordeste - Foto: Maurícia da Matta / CBF

Sem calendário internacional após a eliminação na fase preliminar da Libertadores, o Bahia realizou uma consulta institucional à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para disputar a Copa do Nordeste nesta temporada.

Apesar do pedido, nenhuma alteração no calendário do torneio deve ser feita a essa altura, mas a confirmação formal depende da divulgação da tabela detalhada e documentos operacionais da competição. De acordo com a ESPN, a tendência é que o Bahia não dispute o Nordestão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nesta temporada, a CBF decidiu não incluir os clubes participantes da Libertadores e Sul-Americana nos campeonatos regionais visando diminuir as datas ocupadas no futebol brasileiro.

Com a classificação do Esquadrão à Libertadores através da 7ª colocação conquistada no Brasileirão 2025, a Juazeirense herdou a terceira vaga. Vitória e Jacuipense também representam o estado da Bahia na Copa do Nordeste.

Caso se confirme a sua ausência no Nordestão, o Bahia foca nas finais do Baianão, além do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.