Reviravolta? Bahia consulta CBF para disputar Copa do Nordeste em 2026
Tricolor foi eliminado da Libertadores e ficou sem calendário internacional para 2026
Por Lucas Vilas Boas
Sem calendário internacional após a eliminação na fase preliminar da Libertadores, o Bahia realizou uma consulta institucional à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para disputar a Copa do Nordeste nesta temporada.
Apesar do pedido, nenhuma alteração no calendário do torneio deve ser feita a essa altura, mas a confirmação formal depende da divulgação da tabela detalhada e documentos operacionais da competição. De acordo com a ESPN, a tendência é que o Bahia não dispute o Nordestão.
Nesta temporada, a CBF decidiu não incluir os clubes participantes da Libertadores e Sul-Americana nos campeonatos regionais visando diminuir as datas ocupadas no futebol brasileiro.
Com a classificação do Esquadrão à Libertadores através da 7ª colocação conquistada no Brasileirão 2025, a Juazeirense herdou a terceira vaga. Vitória e Jacuipense também representam o estado da Bahia na Copa do Nordeste.
Caso se confirme a sua ausência no Nordestão, o Bahia foca nas finais do Baianão, além do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.
