ESPORTES
ELIMINADO DA LIBERTADORES

Reviravolta? Bahia consulta CBF para disputar Copa do Nordeste em 2026

Tricolor foi eliminado da Libertadores e ficou sem calendário internacional para 2026

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

27/02/2026 - 18:16 h | Atualizada em 27/02/2026 - 18:29

Bahia é o atual campeão da Copa do Nordeste
Bahia é o atual campeão da Copa do Nordeste

Sem calendário internacional após a eliminação na fase preliminar da Libertadores, o Bahia realizou uma consulta institucional à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para disputar a Copa do Nordeste nesta temporada.

Apesar do pedido, nenhuma alteração no calendário do torneio deve ser feita a essa altura, mas a confirmação formal depende da divulgação da tabela detalhada e documentos operacionais da competição. De acordo com a ESPN, a tendência é que o Bahia não dispute o Nordestão.

Nesta temporada, a CBF decidiu não incluir os clubes participantes da Libertadores e Sul-Americana nos campeonatos regionais visando diminuir as datas ocupadas no futebol brasileiro.

Bahia x Juazeirense: onde assistir e escalações da semifinal do Baianão
Grupo City e Bahia podem gerir Fonte Nova em próxima PPP, confirma governador
Bahia e Grupo City lançam pedra fundamental do novo CT em Camaçari

Com a classificação do Esquadrão à Libertadores através da 7ª colocação conquistada no Brasileirão 2025, a Juazeirense herdou a terceira vaga. Vitória e Jacuipense também representam o estado da Bahia na Copa do Nordeste.

Caso se confirme a sua ausência no Nordestão, o Bahia foca nas finais do Baianão, além do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

x