HOME > esportes > E.C.BAHIA
E.C.BAHIA

Grupo City e Bahia podem gerir Fonte Nova em próxima PPP, confirma governador

PPP atual chega ao fim em 2028

Daniel Genonadio e Téo Mazzoni

Por Daniel Genonadio e Téo Mazzoni

27/02/2026 - 13:23 h | Atualizada em 27/02/2026 - 13:40

Arena Fonte Nova, em Salvador
Arena Fonte Nova, em Salvador -

O Grupo City, através do Bahia, caminha para ser o novo gestor da Arena Fonte Nova em uma próxima Parceria-Público-Privada (PPP). A intenção foi confirmada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), durante cerimônia de lançamento da pedra fundamental do CFA Bahia, o novo centro de treinamentos do clube.

O que aconteceu?

De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues, qualquer diálogo para Grupo City/Bahia assumir a gestão da Fonte Nova devem acontecer para 2028, quando acaba a atual PPP com a concessionária Fonte Nova Negócios e Participações S.A (FNP).

“Olha, há uma PPP em andamento. Nós temos que respeitar o regramento a gente sabe que a Bahia respeita as relações de eh PPPs, que é a relação entre o público e privado. Findando esse tempo é um bom momento do governo do estado, dos gerenciadores da Fonte Nova e o Grupo City sentarmos para encontrarmos uma saída para que o Bahia possa assumir definitivamente a Fonte Nova”, afirmou.

Leia Também:

Bahia e Grupo City lançam pedra fundamental do novo CT em Camaçari
Raul Aguirre promete "ferramenta de competitividade" ao Bahia
Entenda o “prejuízo” causado pela eliminação do Bahia na Libertadores
Após fracasso na Libertadores, Bahia pode ter ano de menos jogos das últimas décadas

O atual contrato de PPP foi assinado em 2010 e teve seu prazo ajustado para terminar em 31 de março de 2028. O contrato original era de 35 anos, mas foi reduzido para 18 anos.

“Conversamos com todo os clubes do interesse e acho que é uma oportunidade agora para que a gente possa tratar da cessão por mais um período de PPP para que o City possa ali realizar tanto os jogos do Bahia, comercializar espaço para jogos, mas também uma praça de eventos”, continuou.

Arena Fonte Nova, em Salvador
Arena Fonte Nova, em Salvador | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Novo CT do Bahia

  • Nesta sexta-feira, 27, o Esporte Clube Bahia SAF realizou a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do CFA Bahia, o novo centro de treinamentos do clube. A cerimônia marcou o início das obras e a inauguração do CFA está prevista para 2027.
  • O evento foi realizado no terreno que abrigará a estrutura e contou com a presença do CEO do City Football Group, Ferran Soriano, do CEO do Bahia, Raul Aguirre, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, além de outros membros do clube e autoridades.
  • Localizado ao longo da Via Metropolitana (BA-535), no município de Camaçari, parte da Região Metropolitana de Salvador, o complexo contará inicialmente com 12 campos de futebol, incluindo um miniestádio com capacidade para 1.000 espectadores.
  • O CFA Bahia será um centro de excelência para o desenvolvimento de atletas, reunindo o futebol profissional masculino e feminino, além das equipes das categorias de base.
  • Além disso, o CFA está integrado a um projeto residencial planejado para ser a nova moradia de atletas, profissionais, torcedores e famílias que desejem viver próximos a esse novo capítulo da história do City e do Esporte Clube Bahia

arena fonte nova camaçari Esporte Clube Bahia grupo city Jerônimo Rodrigues

