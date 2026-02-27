Grupo City e Bahia podem gerir Fonte Nova em próxima PPP, confirma governador

Arena Fonte Nova, em Salvador - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

O Grupo City, através do Bahia, caminha para ser o novo gestor da Arena Fonte Nova em uma próxima Parceria-Público-Privada (PPP). A intenção foi confirmada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), durante cerimônia de lançamento da pedra fundamental do CFA Bahia, o novo centro de treinamentos do clube.

O que aconteceu?

De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues, qualquer diálogo para Grupo City/Bahia assumir a gestão da Fonte Nova devem acontecer para 2028, quando acaba a atual PPP com a concessionária Fonte Nova Negócios e Participações S.A (FNP).

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Olha, há uma PPP em andamento. Nós temos que respeitar o regramento a gente sabe que a Bahia respeita as relações de eh PPPs, que é a relação entre o público e privado. Findando esse tempo é um bom momento do governo do estado, dos gerenciadores da Fonte Nova e o Grupo City sentarmos para encontrarmos uma saída para que o Bahia possa assumir definitivamente a Fonte Nova”, afirmou.

O atual contrato de PPP foi assinado em 2010 e teve seu prazo ajustado para terminar em 31 de março de 2028. O contrato original era de 35 anos, mas foi reduzido para 18 anos.

“Conversamos com todo os clubes do interesse e acho que é uma oportunidade agora para que a gente possa tratar da cessão por mais um período de PPP para que o City possa ali realizar tanto os jogos do Bahia, comercializar espaço para jogos, mas também uma praça de eventos”, continuou.

Arena Fonte Nova, em Salvador | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Novo CT do Bahia