Gols da Juazeirense são alerta para o Bahia, diz Kike Oliveira
Uruguaio marcou o terceiro gol tricolor e destacou o "DNA" da equipe
Por Lucas Vilas Boas e Valdomiro Neto
Após o Bahia vencer o Juazeirense pela semifinal do baiano neste sábado, 28 e avançar para a final da competição. O atacante Kike Oliveira comentou sobre a atenção do elenco durante as partidas.
"Depois de dominarmos a partida, eles fizeram dois gols. Eu acho que é uma mostra para nós também, de não baixar a guarda contra qualquer rival. Nós temos que seguir com o nosso DNA, que é pressionar, jogar com intensidade. Eu acho que demonstramos isso tanto no primeiro tempo como nos minutos depois de ter feito o terceiro gol", disse.
O atacante participou da construção do placar ao marcar o terceiro gol do jogo e o seu segundo com a camisa tricolor. Kike também ressaltou a dinâmica intensa do jogo e falou sobre a necessidade de se impor em jogos decisivos.
“Depois nos complicou um pouco, mas subimos e fomos (para o ataque). Eu acho que o jogo é assim. O jogo você vai ganhando e, de repente, eles te colocam em frente. Eles fazem um gol e você tem que sofrer um pouco para poder reagir.”
Na quarta final consecutiva do Campeonato Baiano, o Bahia enfrentará o vencedor do duelo entre Vitória e Jacuipense, que acontece neste domingo, 1º, às 17h, no Barradão.
