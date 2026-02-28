Menu
"MUDAR ESSE CLIMA"

Luciano Juba normaliza vaias e prega união: "Estamos fechados"

Bahia bateu a Juazeirense sob vaias e protestos da torcida tricolor

Lucas Vilas Boas e Valdomiro Neto

Por Lucas Vilas Boas e Valdomiro Neto

28/02/2026 - 20:49 h

Imagem ilustrativa da imagem Luciano Juba normaliza vaias e prega união: "Estamos fechados"
-

O Bahia venceu a equipe da Juazeirense pelo placar de 4 a 2, em partida única válida pela semifinal do Campeonato Baiano, neste sábado, 28.

Após o fim do jogo, o meio campista Luciano Juba foi questionado sobre a pressão da torcida com o time após a eliminação pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores, para o O’Higgins, na última quarta-feira.

“A gente sabia que o clima não ia ser diferente aqui no estádio, depois da eliminação da Libertadores e com o calendário internacional para a gente. A gente ficou fora, sabíamos da nossa capacidade, mas infelizmente a gente foi eliminado. Mas nós estamos fechados, falamos que para a gente mudar esse clima, mudar tudo isso, a gente tem que seguir trabalhando firme

Leia Também:

Sob vaias, Bahia vence Juazeirense e avança à final do Baianão
Ceni vê vaia como "maior obstáculo" do Bahia: "Atleta também sofre"
"Uma das melhores": Erick Pulga exalta temporada do Bahia após vaias

O lateral-esquerdo tricolor atuou por todos os 120 minutos de partida contra o O’Higgins e participou da disputa de pênaltis.

Com a classificação, o próximo compromisso do Esquadrão é a final do Campeonato Baiano, o adversário ainda não foi definido, e acontecerá no dia 08 de março, na Arena Fonte Nova.

Bahia x Juazeirense ecbahia Luciano Juba

x