DECISÃO!

Ba-Vi decide o Baianão pela 3ª vez seguida após quase dez anos

Rivalidade retoma domínio estadual com três finais consecutivas após longo hiato

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

02/03/2026 - 6:44 h | Atualizada em 02/03/2026 - 9:13

Clássico chega à 3ª decisão seguida depois de quase 10 anos e vale tira-teima
Pelo terceiro ano consecutivo, o Campeonato Baiano será decidido entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória. À primeira vista, uma final disputada com um clássico Ba-Vi pode soar “comum”, afinal, trata-se das maiores equipes do estado. No entanto, o Baianão não contava com a maior rivalidade do Norte-Nordeste em três decisões seguidas havia quase dez anos.

A última vez em que Bahia e Vitória decidiram a competição estadual por três temporadas consecutivas foi entre 2016 e 2018. Desde então, inclusive, a presença de Ba-Vis nas finais do Baiano tornou-se rara, com o Vitória ausente da fase decisiva por cinco anos, até retornar à final em 2024 e marcar a volta do clássico à decisão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na última sequência de três finais consecutivas entre Bahia e Vitória, quem levou a melhor foi o Leão da Barra, campeão dos Baianões de 2016 e 2017, enquanto o Esquadrão conquistou o título em 2018.

Agora, em 2026, o clássico servirá como “desempate”. Isso porque o cenário atual registra um título para cada lado: o Bahia foi campeão em 2025, em pleno Barradão, enquanto o Vitória conquistou a taça em 2024, na casa do rival, a Arena Fonte Nova.

Com o clássico voltando a dominar o cenário estadual após um período de menor protagonismo, a final do Campeonato Baiano de 2026, disputada em jogo único, terá data e horário confirmados nesta segunda-feira, 2, pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). A decisão será realizada na Arena Fonte Nova.

O Bahia confirmou vaga na final após vencer a Juazeirense por 4 a 2 no último sábado, 28, na Fonte Nova. O Vitória, por outro lado, garantiu sua presença depois de superar o Jacuipense nos pênaltis, em duelo realizado no Barradão, neste domingo, 1.

Como estão as finais do Campeonato Baiano entre Bahia e Vitória?

O Campeonato Baiano de 2026 será decidido entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória, marcando a terceira final consecutiva entre essas equipes no torneio.

Quando foi a última vez que Bahia e Vitória disputaram três finais seguidas?

A última sequência de três finais consecutivas entre Bahia e Vitória ocorreu entre 2016 e 2018, com o Vitória vencendo em 2016 e 2017 e o Bahia em 2018.

Qual é o histórico recente das finais do Campeonato Baiano?

Após um hiato de cinco anos sem que o Vitória chegasse à final, o clássico Ba-Vi voltou a ser destaque, com o Bahia campeão em 2025 e o Vitória em 2024.

Onde será a final do Campeonato Baiano de 2026?

A final do Campeonato Baiano de 2026 ocorrerá na Arena Fonte Nova, com data e horário a serem confirmados pela Federação Bahiana de Futebol.

Como Bahia e Vitória se classificaram para a final de 2026?

O Bahia garantiu sua vaga vencendo a Juazeirense por 4 a 2, e o Vitória se classificou após vencer o Jacuipense nos pênaltis.

x