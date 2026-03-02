Ba-Vi decide o Baianão pela 3ª vez seguida após quase dez anos

Clássico chega à 3ª decisão seguida depois de quase 10 anos e vale tira-teima - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Pelo terceiro ano consecutivo, o Campeonato Baiano será decidido entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória. À primeira vista, uma final disputada com um clássico Ba-Vi pode soar “comum”, afinal, trata-se das maiores equipes do estado. No entanto, o Baianão não contava com a maior rivalidade do Norte-Nordeste em três decisões seguidas havia quase dez anos.

A última vez em que Bahia e Vitória decidiram a competição estadual por três temporadas consecutivas foi entre 2016 e 2018. Desde então, inclusive, a presença de Ba-Vis nas finais do Baiano tornou-se rara, com o Vitória ausente da fase decisiva por cinco anos, até retornar à final em 2024 e marcar a volta do clássico à decisão.

Na última sequência de três finais consecutivas entre Bahia e Vitória, quem levou a melhor foi o Leão da Barra, campeão dos Baianões de 2016 e 2017, enquanto o Esquadrão conquistou o título em 2018.

Agora, em 2026, o clássico servirá como “desempate”. Isso porque o cenário atual registra um título para cada lado: o Bahia foi campeão em 2025, em pleno Barradão, enquanto o Vitória conquistou a taça em 2024, na casa do rival, a Arena Fonte Nova.

Com o clássico voltando a dominar o cenário estadual após um período de menor protagonismo, a final do Campeonato Baiano de 2026, disputada em jogo único, terá data e horário confirmados nesta segunda-feira, 2, pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). A decisão será realizada na Arena Fonte Nova.

O Bahia confirmou vaga na final após vencer a Juazeirense por 4 a 2 no último sábado, 28, na Fonte Nova. O Vitória, por outro lado, garantiu sua presença depois de superar o Jacuipense nos pênaltis, em duelo realizado no Barradão, neste domingo, 1.