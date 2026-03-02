DECISÃO!
Ba-Vi decide o Baianão pela 3ª vez seguida após quase dez anos
Rivalidade retoma domínio estadual com três finais consecutivas após longo hiato
Por Téo Mazzoni
Pelo terceiro ano consecutivo, o Campeonato Baiano será decidido entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória. À primeira vista, uma final disputada com um clássico Ba-Vi pode soar “comum”, afinal, trata-se das maiores equipes do estado. No entanto, o Baianão não contava com a maior rivalidade do Norte-Nordeste em três decisões seguidas havia quase dez anos.
A última vez em que Bahia e Vitória decidiram a competição estadual por três temporadas consecutivas foi entre 2016 e 2018. Desde então, inclusive, a presença de Ba-Vis nas finais do Baiano tornou-se rara, com o Vitória ausente da fase decisiva por cinco anos, até retornar à final em 2024 e marcar a volta do clássico à decisão.
Na última sequência de três finais consecutivas entre Bahia e Vitória, quem levou a melhor foi o Leão da Barra, campeão dos Baianões de 2016 e 2017, enquanto o Esquadrão conquistou o título em 2018.
Agora, em 2026, o clássico servirá como “desempate”. Isso porque o cenário atual registra um título para cada lado: o Bahia foi campeão em 2025, em pleno Barradão, enquanto o Vitória conquistou a taça em 2024, na casa do rival, a Arena Fonte Nova.
Com o clássico voltando a dominar o cenário estadual após um período de menor protagonismo, a final do Campeonato Baiano de 2026, disputada em jogo único, terá data e horário confirmados nesta segunda-feira, 2, pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). A decisão será realizada na Arena Fonte Nova.
O Bahia confirmou vaga na final após vencer a Juazeirense por 4 a 2 no último sábado, 28, na Fonte Nova. O Vitória, por outro lado, garantiu sua presença depois de superar o Jacuipense nos pênaltis, em duelo realizado no Barradão, neste domingo, 1.
Como estão as finais do Campeonato Baiano entre Bahia e Vitória?
O Campeonato Baiano de 2026 será decidido entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória, marcando a terceira final consecutiva entre essas equipes no torneio.
Quando foi a última vez que Bahia e Vitória disputaram três finais seguidas?
A última sequência de três finais consecutivas entre Bahia e Vitória ocorreu entre 2016 e 2018, com o Vitória vencendo em 2016 e 2017 e o Bahia em 2018.
Qual é o histórico recente das finais do Campeonato Baiano?
Após um hiato de cinco anos sem que o Vitória chegasse à final, o clássico Ba-Vi voltou a ser destaque, com o Bahia campeão em 2025 e o Vitória em 2024.
Onde será a final do Campeonato Baiano de 2026?
A final do Campeonato Baiano de 2026 ocorrerá na Arena Fonte Nova, com data e horário a serem confirmados pela Federação Bahiana de Futebol.
Como Bahia e Vitória se classificaram para a final de 2026?
O Bahia garantiu sua vaga vencendo a Juazeirense por 4 a 2, e o Vitória se classificou após vencer o Jacuipense nos pênaltis.
