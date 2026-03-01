Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI TER BA-VI

Vitória vence a Jacuipense nos pênaltis e chega à final do Baianão

Os dois times empataram em 1 a 1 no tempo normal e o Leão da Barra levou a melhor

Marina Branco

Por Marina Branco

01/03/2026 - 19:15 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão
Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão -

Se quiser começar a temporada com o pé direito, o Vitória tem a missão clara de vencer o Campeonato Baiano - e vem trabalhando para isso. No gramado do Barradão, neste domingo, 1°, o Leão da Barra empatou em 1 a 1 com a Jacuipense, e se confirmou por 4 a 2 nos pênaltis na final contra o Bahia no próximo domingo, 8.

O Rubro-Negro tinha duas vitórias e uma sorte antes mesmo da bola rolar. Vinha de duas vitórias consecutivas, sobre Bahia de Feira e Galícia, e era o único semifinalista que teve a semana sem jogos para trabalhar, podendo descansar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mateus Silva analisa disputa de posição na defesa do Vitória
Vitória perde invencibilidade no Brasileirão Sub-20 contra o Flamengo
Vitória fecha acordo para renegociar dívida por Claudinho; entenda

Por outro lado, o Leão do Sisal, embalado por quatro jogos de invencibilidade e por uma classificação heroica na Copa do Brasil no meio da semana, prometia não facilitar.

No final das contas, os dois leões travaram um jogo acirrado, recheado de brigas, cartões e xingamentos para a arbitragem, que acabou definido nos pênaltis e consagrou Marinho como a bola que classificou o Rubro-Negro.

O jogo

A partida foi movimentada desde o primeiro segundo. Com dois minutos de bola rolando, o grito já ecoava no Barradão, quando Matheuzinho errou um cruzamento rasteiro de Mateus Silva e a bola encontrou os pés de Renato Kayzer aos dois minutos do primeiro tempo, abrindo o placar para o Vitória logo de cara.

Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão
Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Não demorou, no entanto, até que o Rubro-Negro complicasse o que estava simples. Aos 14 minutos, Caíque disputou bola com Pedro Henrique, o VAR chamou, o árbitro foi ao monitor e voltou com o vermelho na mão, expulsando o defensor do Vitória por agressão.

Dali em diante, o Vitória assumiu a missão de sustentar o placar e segurar o jogo com um homem a menos. Recuado, o time quase sofreu o empate aos 19 minutos, com uma bomba de Hugo Moura no travessão, e começou a sentir pressão do Leão do Sisal.

Os ânimos estavam tão aflorados que chegaram até no professor, Jair Ventura, que recebeu amarelo por reclamação no início de uma sequência de brigas em campo depois que Talisca caiu após tentar levantar Kayzer.

Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão
Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O primeiro tempo terminou com a mesma tensão para ambos os lados e o ritmo de jogo ditado por embates constantes. Ao som do apito, policiais correram para a grande área do Vitória para escoltar a arbitragem até a saída de campo, em meio a muitas vaias e críticas da torcida para o juiz.

Com um gol a mais e um jogador a menos, o Leão da Barra voltou para o segundo tempo dedicado a ampliar a vantagem, com Ramon chutando na defesa de Marcelo e a resposta chegando em um chute de Vinícius Amaral direto nas mão de Lucas Arcanjo.

A situação, no entanto, saiu de controle aos 20 minutos da segunda etapa, quando Alison Daniel driblou a marcação rubro-negra e deixou Pedro Henrique em condições de mandar de cabeça para o gol, empatando a partida e encaminhando os pênaltis.

Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão
Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Nos 25 minutos seguintes, substituições e tentativas deixavam o Barradão cada vez mais tenso antecipando a disputa de pênaltis inesperada. No final, não deu outra - 1 a 1 no apito final, Leão da Barra nervoso, e pênaltis no campo rubro-negro.

Pênaltis

Jacuipense - Thiaguinho marca.

Vitória - Renato Kayzer marca.

Jacuipense - Alison Daniel perde.

Vitória - Osvaldo marca.

Jacuipense - Vicente Reis marca.

Vitória - Cantalapiedra marca.

Jacuipense - Flavinho perde.

Vitória - Marinho marca.

Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão
Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Ficha Técnica

Vitória (4) 1 x 1 (2) Jacuipense - Semifinal do Campeonato Baiano

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Edenílson), Camutanga, Edu e Ramon (Cantalapiedra); Caíque, Baralhas e Emmanuel Martínez; Erick (Marinho), Renato Kayzer e Matheuzinho (Jamerson). Técnico: Jair Ventura.

Jacuipense: Marcelo; Hugo Moura, JP Talisca (Alisson Daniel), Weverton, Railon e Ruan Nascimento (Vicente Reis); Thaigo, Vinícius Amaral (Gustavo Pereira) e Thiaguinho; William (Flavinho) e Pedro Henrique (Sidney). Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Local: Estádio Manoel Barradas (Baradão)

Gols: Renato Kayzer aos 2 minutos do primeiro tempo e Pedro Henrique aos 20 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Jair Ventura, Renato Kayzer, Lucas Arcanjo, Camutanga (Vitória), JP Talisca, Vinícius Amaral, Hugo Moura e Rodrigo Ribeiro (Jacuipense)

Cartão vermelho: Caíque (Vitória)

Arbitragem

  • Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza
  • Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos
  • Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto
  • Quarto árbitro: Reinaldo Silva de Santana
  • VAR: Diego Pombo Lopez (FIFA/BA)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arbitragem campeonato baiano Futebol jacuipense pênaltis vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x