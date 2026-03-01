VAI TER BA-VI
Vitória vence a Jacuipense nos pênaltis e chega à final do Baianão
Os dois times empataram em 1 a 1 no tempo normal e o Leão da Barra levou a melhor
Por Marina Branco
Se quiser começar a temporada com o pé direito, o Vitória tem a missão clara de vencer o Campeonato Baiano - e vem trabalhando para isso. No gramado do Barradão, neste domingo, 1°, o Leão da Barra empatou em 1 a 1 com a Jacuipense, e se confirmou por 4 a 2 nos pênaltis na final contra o Bahia no próximo domingo, 8.
O Rubro-Negro tinha duas vitórias e uma sorte antes mesmo da bola rolar. Vinha de duas vitórias consecutivas, sobre Bahia de Feira e Galícia, e era o único semifinalista que teve a semana sem jogos para trabalhar, podendo descansar.
Por outro lado, o Leão do Sisal, embalado por quatro jogos de invencibilidade e por uma classificação heroica na Copa do Brasil no meio da semana, prometia não facilitar.
No final das contas, os dois leões travaram um jogo acirrado, recheado de brigas, cartões e xingamentos para a arbitragem, que acabou definido nos pênaltis e consagrou Marinho como a bola que classificou o Rubro-Negro.
O jogo
A partida foi movimentada desde o primeiro segundo. Com dois minutos de bola rolando, o grito já ecoava no Barradão, quando Matheuzinho errou um cruzamento rasteiro de Mateus Silva e a bola encontrou os pés de Renato Kayzer aos dois minutos do primeiro tempo, abrindo o placar para o Vitória logo de cara.
Não demorou, no entanto, até que o Rubro-Negro complicasse o que estava simples. Aos 14 minutos, Caíque disputou bola com Pedro Henrique, o VAR chamou, o árbitro foi ao monitor e voltou com o vermelho na mão, expulsando o defensor do Vitória por agressão.
Dali em diante, o Vitória assumiu a missão de sustentar o placar e segurar o jogo com um homem a menos. Recuado, o time quase sofreu o empate aos 19 minutos, com uma bomba de Hugo Moura no travessão, e começou a sentir pressão do Leão do Sisal.
Os ânimos estavam tão aflorados que chegaram até no professor, Jair Ventura, que recebeu amarelo por reclamação no início de uma sequência de brigas em campo depois que Talisca caiu após tentar levantar Kayzer.
O primeiro tempo terminou com a mesma tensão para ambos os lados e o ritmo de jogo ditado por embates constantes. Ao som do apito, policiais correram para a grande área do Vitória para escoltar a arbitragem até a saída de campo, em meio a muitas vaias e críticas da torcida para o juiz.
Com um gol a mais e um jogador a menos, o Leão da Barra voltou para o segundo tempo dedicado a ampliar a vantagem, com Ramon chutando na defesa de Marcelo e a resposta chegando em um chute de Vinícius Amaral direto nas mão de Lucas Arcanjo.
A situação, no entanto, saiu de controle aos 20 minutos da segunda etapa, quando Alison Daniel driblou a marcação rubro-negra e deixou Pedro Henrique em condições de mandar de cabeça para o gol, empatando a partida e encaminhando os pênaltis.
Nos 25 minutos seguintes, substituições e tentativas deixavam o Barradão cada vez mais tenso antecipando a disputa de pênaltis inesperada. No final, não deu outra - 1 a 1 no apito final, Leão da Barra nervoso, e pênaltis no campo rubro-negro.
Pênaltis
Jacuipense - Thiaguinho marca.
Vitória - Renato Kayzer marca.
Jacuipense - Alison Daniel perde.
Vitória - Osvaldo marca.
Jacuipense - Vicente Reis marca.
Vitória - Cantalapiedra marca.
Jacuipense - Flavinho perde.
Vitória - Marinho marca.
Ficha Técnica
Vitória (4) 1 x 1 (2) Jacuipense - Semifinal do Campeonato Baiano
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Edenílson), Camutanga, Edu e Ramon (Cantalapiedra); Caíque, Baralhas e Emmanuel Martínez; Erick (Marinho), Renato Kayzer e Matheuzinho (Jamerson). Técnico: Jair Ventura.
Jacuipense: Marcelo; Hugo Moura, JP Talisca (Alisson Daniel), Weverton, Railon e Ruan Nascimento (Vicente Reis); Thaigo, Vinícius Amaral (Gustavo Pereira) e Thiaguinho; William (Flavinho) e Pedro Henrique (Sidney). Técnico: Rodrigo Ribeiro.
Local: Estádio Manoel Barradas (Baradão)
Gols: Renato Kayzer aos 2 minutos do primeiro tempo e Pedro Henrique aos 20 minutos do segundo tempo
Cartões amarelos: Jair Ventura, Renato Kayzer, Lucas Arcanjo, Camutanga (Vitória), JP Talisca, Vinícius Amaral, Hugo Moura e Rodrigo Ribeiro (Jacuipense)
Cartão vermelho: Caíque (Vitória)
Arbitragem
- Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza
- Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos
- Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto
- Quarto árbitro: Reinaldo Silva de Santana
- VAR: Diego Pombo Lopez (FIFA/BA)
