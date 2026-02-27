REVÉS
Vitória perde invencibilidade no Brasileirão Sub-20 contra o Flamengo
Leãozinho foi derrotado por 3 a 1 no Rio de Janeiro
Por João Grassi
O Vitória perdeu a primeira partida no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta tarde de sexta-feira, 27, o Leãozinho foi até o Rio de Janeiro e acabou derrotado por 3 a 1 para o Flamengo, pela 3ª rodada da primeira fase, na Gávea.
O time da casa começou forte e já vencia o jogo por 2 a 0 aos 13 minutos. Ainda no primeiro tempo, o Vitória conseguiu reagir e diminuiu o placar aos 19, em uma boa jogada coletiva que terminou com gol do atacante Hiago.
Comandado pelo técnico Mário Henrique, o Rubro-Negro foi a campo com: Ezequiel; Gean, Ivan Henrique, Fabiano e Kauan Vitor; Cauan Farias, Marquinhos, Juninho e Almaraz; Hiago e Wal.
Com o resultado, o Vitória estaciona nos quatro pontos e pode perder posições na classificação do Brasileirão Sub-20. No momento, o Leãozinho é o 7º colocado na tabela.
Próximo compromisso
A Fábrica de Talentos do Vitória terá o Juventude com próximo adversário, em duelo válido pela 4ª rodada. Data e horário ainda serão definidos pela CBF.
