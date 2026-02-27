Vitória perde invencibilidade no Brasileirão Sub-20 contra o Flamengo

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Reprodução | YouTube/Flamengo TV

O Vitória perdeu a primeira partida no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta tarde de sexta-feira, 27, o Leãozinho foi até o Rio de Janeiro e acabou derrotado por 3 a 1 para o Flamengo, pela 3ª rodada da primeira fase, na Gávea.

O time da casa começou forte e já vencia o jogo por 2 a 0 aos 13 minutos. Ainda no primeiro tempo, o Vitória conseguiu reagir e diminuiu o placar aos 19, em uma boa jogada coletiva que terminou com gol do atacante Hiago.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Comandado pelo técnico Mário Henrique, o Rubro-Negro foi a campo com: Ezequiel; Gean, Ivan Henrique, Fabiano e Kauan Vitor; Cauan Farias, Marquinhos, Juninho e Almaraz; Hiago e Wal.

Com o resultado, o Vitória estaciona nos quatro pontos e pode perder posições na classificação do Brasileirão Sub-20. No momento, o Leãozinho é o 7º colocado na tabela.

Próximo compromisso

A Fábrica de Talentos do Vitória terá o Juventude com próximo adversário, em duelo válido pela 4ª rodada. Data e horário ainda serão definidos pela CBF.