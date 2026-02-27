Menu
HOME > ESPORTES
VÍDEO

ASSISTA: Marinho promete cobrar pênalti com técnica inusitada

Atacante do Vitória concedeu entrevista ao canal 'Cartolouco'

João Grassi

Por João Grassi

27/02/2026 - 14:26 h

Marinho durante a vitória sobre o Galícia
Marinho durante a vitória sobre o Galícia

Principal reforço do Vitória para 2026, Marinho é conhecido nacionalmente pelo seu jeito espirituoso. O atacante de 35 anos viralizou nas redes sociais após revelar sua intenção de cobrar um pênalti com salto mortal.

Em entrevista ao Canal 'Cartolouco' durante treino no CT Manoel Pontes Tanajura, Marinho levantou a possibilidade do técnico Jair Ventura permitir que ele execute a diferente batida. O atleta ainda ensaiou como seria a cobrança na prática.

"Eu gosto de treinar esse tipo de pênalti. Vai que o professor [Jair Ventura] deixa bater uma, em um jogo que esteja tranquilo. Espero fazer isso", disse o camisa 7 em tom de brincadeira.

Agora vai?

Durante a vitória por 3 a 0 sobre o Galícia no Barradão, no último domingo, 22, pelo Campeonato Baiano, Marinho teve a chance de marcar um gol de pênalti. O atacante, no entanto, parou em boa defesa do goleiro Rafael Puridade.

O ídolo rubro-negro acumula três partidas desde seu retorno ao clube, ainda sem gols ou assistências, tendo saído do banco de reservas em todas as oportunidades.

Leia Também:

Vitória vive maré de lesões e fica sem 12 atletas para semi do Baianão
Vitória anuncia contratação de zagueiro emprestado pelo Corinthians
Vídeo: Ex-Vitória reencontra filha após 8 meses de prisão por tráfico

Próximo compromisso

O Vitória de Marinho volta a campo neste domingo, 1º, às 17h, no Barradão, quando encara o Jacuipense. O duelo é válido pela semifinal do Baianão.

