ASSISTA: Marinho promete cobrar pênalti com técnica inusitada
Atacante do Vitória concedeu entrevista ao canal 'Cartolouco'
Por João Grassi
Principal reforço do Vitória para 2026, Marinho é conhecido nacionalmente pelo seu jeito espirituoso. O atacante de 35 anos viralizou nas redes sociais após revelar sua intenção de cobrar um pênalti com salto mortal.
Em entrevista ao Canal 'Cartolouco' durante treino no CT Manoel Pontes Tanajura, Marinho levantou a possibilidade do técnico Jair Ventura permitir que ele execute a diferente batida. O atleta ainda ensaiou como seria a cobrança na prática.
"Eu gosto de treinar esse tipo de pênalti. Vai que o professor [Jair Ventura] deixa bater uma, em um jogo que esteja tranquilo. Espero fazer isso", disse o camisa 7 em tom de brincadeira.
MARINHO PROMETE BATER O MAIOR PÊNALTI DA HISTÓRIA DO BRASIL!— Cartolouco 👑 (@Cartolouco) February 26, 2026
Sim, Marinho quer meter esse pênalti em um jogo oficial
Durante a vitória por 3 a 0 sobre o Galícia no Barradão, no último domingo, 22, pelo Campeonato Baiano, Marinho teve a chance de marcar um gol de pênalti. O atacante, no entanto, parou em boa defesa do goleiro Rafael Puridade.
O ídolo rubro-negro acumula três partidas desde seu retorno ao clube, ainda sem gols ou assistências, tendo saído do banco de reservas em todas as oportunidades.
Próximo compromisso
O Vitória de Marinho volta a campo neste domingo, 1º, às 17h, no Barradão, quando encara o Jacuipense. O duelo é válido pela semifinal do Baianão.
