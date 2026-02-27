Menu
HOME > ESPORTES
CAMPEONATO BAIANO

Vitória x Jacuipense: onde assistir e prováveis escalações da semifinal do Baianão

Vitória recebe Jacuipense em busca da vaga na final do Baianão

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

27/02/2026 - 15:45 h | Atualizada em 27/02/2026 - 18:38

Vitória x Jacuipense pelo Campeonato Baiano
Vitória x Jacuipense pelo Campeonato Baiano -

Em partida válida pela semifinal do Campeonato Baiano, o Esporte Clube Vitória recebe o time da Jacuipense, no Barradão, neste domingo, 1º. A partida está marcada para às 17h.

O Vitória chega embalado no confronto após vencer a equipe do Galícia, no último domingo, 22, pelo placar de 3 a 0. E terminou a primeira fase da competição na segunda colocação, com 16 pontos conquistados.

A Jacuipense também venceu pela nona e última rodada do Baianão, no qual bateu o time do Bahia de Feira pelo placar de 3 a 1, e assim garantir a terceira colocação da competição, com 13 pontos conquistados.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TVE (TV Aberta e canal do Youtube) e TV Vitória (Youtube)

Arbitragem

  • Árbitro principal: Wagner Francisco da Silva
  • Auxiliar 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos
  • Auxiliar 2: Daniella Coutinho Pinto

Prováveis Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Camutanga, Neris e Ramon; Matheuzinho, Emmanuel Martínez, Baralhas e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Jacuipense: Marcelo; Hugo Moura, Railon, Weverton e Thiago; Vinícius Amaral, Alison Daniel e Thiaguinho; Ruan Nascimento, William e Pedro Henrique. Técnico: Rodrigo Ribeiro

