CAMPEONATO BAIANO
Vitória x Jacuipense: onde assistir e prováveis escalações da semifinal do Baianão
Vitória recebe Jacuipense em busca da vaga na final do Baianão
Por Valdomiro Neto
Em partida válida pela semifinal do Campeonato Baiano, o Esporte Clube Vitória recebe o time da Jacuipense, no Barradão, neste domingo, 1º. A partida está marcada para às 17h.
O Vitória chega embalado no confronto após vencer a equipe do Galícia, no último domingo, 22, pelo placar de 3 a 0. E terminou a primeira fase da competição na segunda colocação, com 16 pontos conquistados.
A Jacuipense também venceu pela nona e última rodada do Baianão, no qual bateu o time do Bahia de Feira pelo placar de 3 a 1, e assim garantir a terceira colocação da competição, com 13 pontos conquistados.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TVE (TV Aberta e canal do Youtube) e TV Vitória (Youtube)
Arbitragem
- Árbitro principal: Wagner Francisco da Silva
- Auxiliar 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos
- Auxiliar 2: Daniella Coutinho Pinto
Prováveis Escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Camutanga, Neris e Ramon; Matheuzinho, Emmanuel Martínez, Baralhas e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Jacuipense: Marcelo; Hugo Moura, Railon, Weverton e Thiago; Vinícius Amaral, Alison Daniel e Thiaguinho; Ruan Nascimento, William e Pedro Henrique. Técnico: Rodrigo Ribeiro
