Vitória fecha acordo para renegociar dívida por Claudinho; entenda

Claudinho em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória fechou acordo com o Criciúma e renegociou o pagamento da dívida referente à compra do lateral-direito Claudinho, realizada ano passado. A informação foi passada pelo diretor financeiro do clube catarinense, Deloir Brunelli, em reunião com o Conselho Deliberativo nesta quarta-feira, 26.

O acordo prevê o empréstimo do também lateral Willean Lepo, que pertence ao Vitória. Além disso, o Leão conseguiu dividir em 12 novas parcelas o valor que deveria pagar ao Criciúma, que seriam R$ 3 milhões de acordo com o dirigente.

"A questão do Vitória que nos devia, o departamento de futebol e o Eduardo Baptista tinham pedido a transação do Willean Lepo e o Vitória só nos liberava se nos renegociássemos os R$ 3 milhões. Como eles não tinham condições de nos pagar a vista, liberaram o Lepo e nós parcelamos esses valores em 12 parcelas para vencer agora em 2026. Estão nos pagando, está em dia com garantias normais e nós temos o compromisso deles que vão nos pagar todas as parcelas em dia", detalhou Deloir Brunelli.

Aos 25 anos, Claudinho acumula 31 jogos, três gols e uma assistência com a camisa vermelha e preta. O defensor se lesionou em outubro de 2025 e não entra em campo desde então, tendo agora uma negociação encaminhada para defender o Sport por empréstimo na atual temporada.