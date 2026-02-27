Mateus Silva analisa disputa de posição na defesa do Vitória

Mateus Silva - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Escolhido para a entrevista coletiva pré-jogo da semifinal do Campeonato Baiano, o lateral-direito Mateus Silva comentou sobre a expectativa para o duelo decisivo do Vitória contra o Jacuipense. O jogador foi um dos reforços contratados para a temporada 2026.

Durante sua fala, Mateus comentou a importância de entender quando atacar e defender sendo um lateral/ala de características mais ofensivas. Para ele, cada jogo apresenta seus momentos e é necessário se adaptar para cada contexto.

"Depende muito do jogo, o que o jogo vai pedir. Se é um jogo para a gente ficar mais ofensivo ou mais defensivo, vai depender muito do momento e da hora do jogo. Creio eu que a equipe deles é bastante qualificada, não atoa estão na semifinal do Campeonato Baiano. Temos que ter o respeito pela equipe deles e impor o nosso jogo dentro de casa, diante da nossa torcida, e poder sair vitorioso da semifinal", analisou Mateus.

De acordo com o defensor, essa transição de jogar com linhas de quatro ou cinco defensores não faz diferença. Ele afirma que, independente do esquema adotado, se vê preparado para entrar em campo e ajudar a equipe.

"Sempre joguei com dois zagueiros. Ano passado no Cuiabá que comecei a jogar com três zagueiros, aqui estava jogando com três zagueiros também. Acho que não muda muito, o que deve mudar é em relação à parte ofensiva, de você saber o 'time' de poder atacar ou ficar mais defensivo", explicou.

Disputa "saudável" pela titularidade

Mateus Silva ainda abordou sobre a briga por posição com Nathan Mendes, companheiro que vem revezando a titularidade com ele na lateral-direita. O atleta de 27 anos vê uma disputa "saudável" e confia na opção do técnico Jair Ventura.

"O Nathan [Mendes] é um cara que tem bastante meu respeito, creio que tenho o respeito dele também. A disputa é saudável, onde os dois são excelentes laterais, cada um na sua característica, então quem o professor Jair optar para jogar, eu acho que vai ser o melhor para o Vitória. Tanto eu, tanto ele, cada um tem um respeito um do outro, tem uma amizade muito boa também. O que o professor Jair optar, eu creio que vai ser o melhor para o Vitória, visando sempre o melhor do grupo", finalizou.

Vitória x Jacuipense

O Vitória volta a campo neste domingo, 1º, às 17h, no Barradão, quando encara o Jacuipense. O duelo é válido pela semifinal do Campeonato Baiano.