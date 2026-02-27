Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Mateus Silva analisa disputa de posição na defesa do Vitória

Lateral-direito concedeu entrevista nesta sexta-feira, 27

João Grassi

Por João Grassi

27/02/2026 - 18:25 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mateus Silva
Mateus Silva -

Escolhido para a entrevista coletiva pré-jogo da semifinal do Campeonato Baiano, o lateral-direito Mateus Silva comentou sobre a expectativa para o duelo decisivo do Vitória contra o Jacuipense. O jogador foi um dos reforços contratados para a temporada 2026.

Durante sua fala, Mateus comentou a importância de entender quando atacar e defender sendo um lateral/ala de características mais ofensivas. Para ele, cada jogo apresenta seus momentos e é necessário se adaptar para cada contexto.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Depende muito do jogo, o que o jogo vai pedir. Se é um jogo para a gente ficar mais ofensivo ou mais defensivo, vai depender muito do momento e da hora do jogo. Creio eu que a equipe deles é bastante qualificada, não atoa estão na semifinal do Campeonato Baiano. Temos que ter o respeito pela equipe deles e impor o nosso jogo dentro de casa, diante da nossa torcida, e poder sair vitorioso da semifinal", analisou Mateus.

De acordo com o defensor, essa transição de jogar com linhas de quatro ou cinco defensores não faz diferença. Ele afirma que, independente do esquema adotado, se vê preparado para entrar em campo e ajudar a equipe.

"Sempre joguei com dois zagueiros. Ano passado no Cuiabá que comecei a jogar com três zagueiros, aqui estava jogando com três zagueiros também. Acho que não muda muito, o que deve mudar é em relação à parte ofensiva, de você saber o 'time' de poder atacar ou ficar mais defensivo", explicou.

Leia Também:

Vitória perde invencibilidade no Brasileirão Sub-20 contra o Flamengo
Vitória fecha acordo para renegociar dívida por Claudinho; entenda
Vitória x Jacuipense: onde assistir e prováveis escalações da semifinal do Baianão

Disputa "saudável" pela titularidade

Mateus Silva ainda abordou sobre a briga por posição com Nathan Mendes, companheiro que vem revezando a titularidade com ele na lateral-direita. O atleta de 27 anos vê uma disputa "saudável" e confia na opção do técnico Jair Ventura.

"O Nathan [Mendes] é um cara que tem bastante meu respeito, creio que tenho o respeito dele também. A disputa é saudável, onde os dois são excelentes laterais, cada um na sua característica, então quem o professor Jair optar para jogar, eu acho que vai ser o melhor para o Vitória. Tanto eu, tanto ele, cada um tem um respeito um do outro, tem uma amizade muito boa também. O que o professor Jair optar, eu creio que vai ser o melhor para o Vitória, visando sempre o melhor do grupo", finalizou.

Vitória x Jacuipense

O Vitória volta a campo neste domingo, 1º, às 17h, no Barradão, quando encara o Jacuipense. O duelo é válido pela semifinal do Campeonato Baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EC Vitória 2026 entrevista Mateus Silva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mateus Silva
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Mateus Silva
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Mateus Silva
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Mateus Silva
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x