Vitória vai solicitar torcida mista para Ba-Vi da final do Baianão

Vitória e Jacuipense pela semifinal do Baianão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A classificação do Vitória à final do Campeonato Baiano veio com drama, pênaltis e emoção no Barradão contra a Jacuipense. Mas, antes mesmo da decisão contra o Bahia começar, o Leão da Barra já vem buscando eliminar uma desvantagem - a torcida única na Fonte Nova.

Com a taça decidida em jogo único na casa do Bahia, o Vitória fica sem sua própria torcida na final, e já vem buscando maneiras de solucionar a situação.

O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou que o clube entrará com um ofício junto ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) solicitando a realização do Ba-Vi com torcida mista na Arena Fonte Nova, quebrando a regra que está em vigor desde o famoso "Ba-Vi da Paz".

A decisão está marcada para o próximo domingo, 8, e segundo o mandatário rubro-negro, o Vitória formalizará o pedido já nesta segunda-feira, 2.

O dirigente justificou o pedido citando o caráter inédito da final em jogo único e destacou a importância do clássico com a presença das duas torcidas. Ele também declarou que pretende procurar o Governo do Estado para tratar do tema.

Jogadores também defendem torcida mista

Dentro de campo, o discurso seguiu linha semelhante. Após a vitória nos pênaltis sobre a Jacuipense, Baralhas comentou a classificação e projetou a decisão contra o maior rival.

"Foi um jogo de muita luta. O objetivo era passar, independente da forma. Deus quis que fosse nos pênaltis, fomos com seriedade e conseguimos a classificação", afirmou.

Sobre o Ba-Vi na Fonte Nova, o jogador reconheceu o ambiente adverso, mas defendeu que o clássico poderia contar com as duas torcidas.

"Queria que fosse torcida não única. Como é um jogo só, poderia ter as duas torcidas. Eu acho que seria viável, seria justo", disse.

Apesar da opinião, Baralhas ponderou que a decisão cabe às autoridades e reforçou que o foco do elenco está apenas na preparação para a final.

"Tem que deixar na mão deles. A gente pensa só em campo. Tenho certeza que vamos fazer o nosso melhor para buscar o título", completou.