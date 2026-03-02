Bahia pode ser campeão invicto do Baianão após mais de 40 anos

O Esporte Clube Bahia pode levantar o título estadual sem derrotas pela primeira vez em mais de quatro décadas - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia pode voltar a sagrar-se campeão do Campeonato Baiano de forma invicta após mais de 40 anos. Se vencer o rival Esporte Clube Vitória ou empatar e levar a disputa para os pênaltis na decisão do certame, o Tricolor de Aço resgatará um feito que não ocorre desde a década de 1980.

A última vez que o Esquadrão conquistou o título sem perder uma única partida foi há 44 anos, em 1982. Naquela edição do Baianão, o Bahia disputou 48 jogos, venceu 33 e empatou 15. Na decisão, superou o Galícia por 1 a 0 e assegurou sua 32ª taça na competição.

Embora 1982 marque o título invicto mais recente, não foi a primeira vez que o clube alcançou o feito. O Bahia também foi campeão estadual sem derrotas em 1931 (ano de fundação do clube), 1940, 1975 e 1978.

Caso conquiste o título em 2026, esta será a sexta vez, em mais de 95 anos de história, que o Tricolor levantará o troféu do Baiano de forma invicta. Na atual edição, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni soma oito triunfos e dois empates em dez partidas disputadas — nove pela fase de grupos e uma pela semifinal.

A data e o horário da terceira decisão consecutiva entre os rivais no Campeonato Baiano serão divulgados nesta segunda-feira, 2, pela Federação Bahiana de Futebol. Conforme previsto no arbitral do Baianão 2026, a final deverá ser disputada no sábado, 7, ou no domingo, 8, e será disputada na Arena Fonte Nova.