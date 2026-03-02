CAMPEONATO BAIANO
Bahia pode ser campeão invicto do Baianão após mais de 40 anos
Equipe comandada por Rogério Ceni busca marca histórica na decisão na Arena Fonte Nova
Por Téo Mazzoni
O Esporte Clube Bahia pode voltar a sagrar-se campeão do Campeonato Baiano de forma invicta após mais de 40 anos. Se vencer o rival Esporte Clube Vitória ou empatar e levar a disputa para os pênaltis na decisão do certame, o Tricolor de Aço resgatará um feito que não ocorre desde a década de 1980.
A última vez que o Esquadrão conquistou o título sem perder uma única partida foi há 44 anos, em 1982. Naquela edição do Baianão, o Bahia disputou 48 jogos, venceu 33 e empatou 15. Na decisão, superou o Galícia por 1 a 0 e assegurou sua 32ª taça na competição.
Embora 1982 marque o título invicto mais recente, não foi a primeira vez que o clube alcançou o feito. O Bahia também foi campeão estadual sem derrotas em 1931 (ano de fundação do clube), 1940, 1975 e 1978.
Caso conquiste o título em 2026, esta será a sexta vez, em mais de 95 anos de história, que o Tricolor levantará o troféu do Baiano de forma invicta. Na atual edição, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni soma oito triunfos e dois empates em dez partidas disputadas — nove pela fase de grupos e uma pela semifinal.
A data e o horário da terceira decisão consecutiva entre os rivais no Campeonato Baiano serão divulgados nesta segunda-feira, 2, pela Federação Bahiana de Futebol. Conforme previsto no arbitral do Baianão 2026, a final deverá ser disputada no sábado, 7, ou no domingo, 8, e será disputada na Arena Fonte Nova.
