Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMPEONATO BAIANO

Bahia pode ser campeão invicto do Baianão após mais de 40 anos

Equipe comandada por Rogério Ceni busca marca histórica na decisão na Arena Fonte Nova

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

02/03/2026 - 9:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O Esporte Clube Bahia pode levantar o título estadual sem derrotas pela primeira vez em mais de quatro décadas
O Esporte Clube Bahia pode levantar o título estadual sem derrotas pela primeira vez em mais de quatro décadas -

O Esporte Clube Bahia pode voltar a sagrar-se campeão do Campeonato Baiano de forma invicta após mais de 40 anos. Se vencer o rival Esporte Clube Vitória ou empatar e levar a disputa para os pênaltis na decisão do certame, o Tricolor de Aço resgatará um feito que não ocorre desde a década de 1980.

A última vez que o Esquadrão conquistou o título sem perder uma única partida foi há 44 anos, em 1982. Naquela edição do Baianão, o Bahia disputou 48 jogos, venceu 33 e empatou 15. Na decisão, superou o Galícia por 1 a 0 e assegurou sua 32ª taça na competição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Embora 1982 marque o título invicto mais recente, não foi a primeira vez que o clube alcançou o feito. O Bahia também foi campeão estadual sem derrotas em 1931 (ano de fundação do clube), 1940, 1975 e 1978.

Leia Também:

Acertado com o Bahia, atacante leva garrafada em clássico na Argentina
Ba-Vi decide o Baianão pela 3ª vez seguida após quase dez anos
Rogério Ceni confirma retorno de Marcos Victor e analisa defesa

Caso conquiste o título em 2026, esta será a sexta vez, em mais de 95 anos de história, que o Tricolor levantará o troféu do Baiano de forma invicta. Na atual edição, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni soma oito triunfos e dois empates em dez partidas disputadas — nove pela fase de grupos e uma pela semifinal.

A data e o horário da terceira decisão consecutiva entre os rivais no Campeonato Baiano serão divulgados nesta segunda-feira, 2, pela Federação Bahiana de Futebol. Conforme previsto no arbitral do Baianão 2026, a final deverá ser disputada no sábado, 7, ou no domingo, 8, e será disputada na Arena Fonte Nova.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

baianão campeonato baiano Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Esporte Clube Bahia pode levantar o título estadual sem derrotas pela primeira vez em mais de quatro décadas
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

O Esporte Clube Bahia pode levantar o título estadual sem derrotas pela primeira vez em mais de quatro décadas
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

O Esporte Clube Bahia pode levantar o título estadual sem derrotas pela primeira vez em mais de quatro décadas
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

O Esporte Clube Bahia pode levantar o título estadual sem derrotas pela primeira vez em mais de quatro décadas
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x