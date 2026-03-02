Torcida mista no BaVi? Entenda o que diz o regulamento da FBF

Siga o A TARDE no Google

Clássico decisivo tem norma clara sobre presença de torcedores - Foto: Divulgação / FBF

A final do Campeonato Baiano de 2026 está definida: o Vitória garantiu a vaga ao eliminar o Jacuipense nos pênaltis e enfrentará o Bahia na decisão, em jogo único, na Arena Fonte Nova. Pelo regulamento e por deliberação vigente, o clássico será disputado com torcida única do mandante, o que iniciou uma polêmica.

Mesmo com o confronto previsto para o sábado, 7, às 17h, o ambiente fora de campo já ganhou temperatura. O presidente do Vitória, Fábio Mota, anunciou que o clube pretende encaminhar ofício ao Ministério Público do Estado da Bahia solicitando a realização do BaVi com torcida mista.

O pedido, no entanto, esbarra no que foi estabelecido no arbitral da competição e no próprio regulamento do Campeonato Baiano. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu que a final seria em jogo único, com o time de melhor campanha na fase de grupos tendo o direito ao mando de campo.

Além disso, a probabilidade de torcida mista não é mencionada no regulamento do Campeonato Baiano. O artigo 56 prevê apenas a possibilidade de o clube visitante adquirir até 10% da carga de ingressos — desde que haja solicitação formal dentro do prazo e pagamento integral.

No entanto, o parágrafo único explicita que a norma não se aplica aos clássicos BaVi enquanto estiver em vigor a recomendação do Ministério Público que determina “torcida única” para o confronto.

O que diz o regulamento sobre torcida no Ba-Vi?

Art. 56 - O clube visitante terá o direito de adquirir a quantidade de ingressos correspondente a no máximo 10% (dez por cento) da capacidade do estádio, desde que se manifeste oficialmente até 03 (três) dias úteis antes da realização da partida, efetuando o pagamento do valor integral.

- O clube visitante terá o direito de adquirir a quantidade de ingressos Parágrafo Único - Enquanto vigente a deliberação do Ministério Público do Estado da Bahia, no sentido de estabelecer a "Torcida Única" nos clássicos BAVI, a regra estabelecida no caput deste artigo não será aplicada ao mesmo.

Dessa forma, mantidas as regras atuais, a decisão do Baianão será disputada com presença exclusiva dos torcedores do Bahia, mandante da final por ter feito a melhor campanha na fase de grupos.