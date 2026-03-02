Menu
HOME > ESPORTES
SAIU A DECISÃO!

FBF define data e horário da final do Baianão entre Bahia e Vitória

Decisão estadual já tem data marcada e expectativa de grande público

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

02/03/2026 - 10:10 h | Atualizada em 02/03/2026 - 10:27

A Federação Bahiana de Futebol confirmou data e horário da decisão entre Bahia e Vitória pelo Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova
A Federação Bahiana de Futebol confirmou data e horário da decisão entre Bahia e Vitória pelo Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova

A final do Campeonato Baiano de 2026 será disputada neste sabado, 7, às 17h, em jogo único, na Arena Fonte Nova. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou, nesta segunda-feira, 2, a programação completa da decisão entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória.

Detentor da melhor campanha na fase de grupos do Baianão, o Bahia terá o mando de campo, e a partida contará apenas com a presença da torcida tricolor. O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou, no entanto, que o clube entrará com um ofício junto ao Ministério Público da Bahia solicitando a realização do Ba-Vi com torcida mista.

Pelo terceiro ano consecutivo, a final do Baianão será decidida em um clássico. O Bahia garantiu vaga na decisão ao vencer a Juazeirense por 4 a 2 na Arena Fonte Nova, no último sábado, 28. Já o Vitória encontrou mais dificuldades e assegurou sua classificação após superar o Jacuipense nos pênaltis, no Barradão.

Confira data e horário da final do Campeonato Baiano

  • Sábado, às 17h

Título invicto após quatro décadas

O Bahia pode conquistar o Campeonato Baiano de forma invicta após 44 anos. Se vencer o Vitória no tempo regulamentar ou nos pênaltis, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni encerrará um jejum que já dura mais de quatro décadas. A última vez que o Tricolor foi campeão baiano sem derrotas foi em 1982.

