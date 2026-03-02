SAIU A DECISÃO!
FBF define data e horário da final do Baianão entre Bahia e Vitória
Decisão estadual já tem data marcada e expectativa de grande público
Por Téo Mazzoni
Siga o A TARDE no Google
A final do Campeonato Baiano de 2026 será disputada neste sabado, 7, às 17h, em jogo único, na Arena Fonte Nova. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou, nesta segunda-feira, 2, a programação completa da decisão entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória.
Detentor da melhor campanha na fase de grupos do Baianão, o Bahia terá o mando de campo, e a partida contará apenas com a presença da torcida tricolor. O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou, no entanto, que o clube entrará com um ofício junto ao Ministério Público da Bahia solicitando a realização do Ba-Vi com torcida mista.
Pelo terceiro ano consecutivo, a final do Baianão será decidida em um clássico. O Bahia garantiu vaga na decisão ao vencer a Juazeirense por 4 a 2 na Arena Fonte Nova, no último sábado, 28. Já o Vitória encontrou mais dificuldades e assegurou sua classificação após superar o Jacuipense nos pênaltis, no Barradão.
Confira data e horário da final do Campeonato Baiano
- Sábado, às 17h
Leia Também:
Título invicto após quatro décadas
O Bahia pode conquistar o Campeonato Baiano de forma invicta após 44 anos. Se vencer o Vitória no tempo regulamentar ou nos pênaltis, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni encerrará um jejum que já dura mais de quatro décadas. A última vez que o Tricolor foi campeão baiano sem derrotas foi em 1982.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes