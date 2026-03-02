Menu
POLÍCIA
TENSÃO

Criança é feita refém por suspeitos no Nordeste de Amaralina

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e cercam a área

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

02/03/2026 - 23:03 h

Imagem ilustrativa da imagem Criança é feita refém por suspeitos no Nordeste de Amaralina
-

Uma criança está sendo feita refém por dois homens suspeitos de tráfico de drogas no Nordeste de Amaralina, em uma região conhecida como "Globo", na noite desta segunda-feira, 2.

Um dos suspeitos seria um homem conhecido pelos apelidos “Atlético Mineiro” ou “Galo da Chapada”, apontado como líder do tráfico em localidades como Serra Verde, na Chapada do Rio Vermelho, e Santa Cruz.

Ele também seria ligado ao fornecimento de drogas para a localidade conhecida como Final Feliz, em Águas Claras. Porém, a informação ainda não foi confirmada pela polícia.

Ainda não há detalhes sobre o número exato de reféns ou sobre o estado de saúde das vítimas. O Batalhão de Operações Policiais Especiais foi acionado e tenta negociar com os suspeitos, que pedem presença da imprensa e ameaçam explodir o imóvel caso polícia entre.

A ocorrência segue em andamento.

Outra criança refém

Há cerca de um mês, no dia 02 de fevereiro, uma criança de 8 anos foi feita refém dentro da própria casa pelo pai, na Chapada do Rio Vermelho, área que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

A ocorrência mobilizou forças de segurança por cerca de cinco horas, até que a criança fosse libertada sem ferimentos e o homem se rendesse.

