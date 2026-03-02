Criança é feita refém por suspeitos no Nordeste de Amaralina

- Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma criança está sendo feita refém por dois homens suspeitos de tráfico de drogas no Nordeste de Amaralina, em uma região conhecida como "Globo", na noite desta segunda-feira, 2.

Um dos suspeitos seria um homem conhecido pelos apelidos “Atlético Mineiro” ou “Galo da Chapada”, apontado como líder do tráfico em localidades como Serra Verde, na Chapada do Rio Vermelho, e Santa Cruz.

Ele também seria ligado ao fornecimento de drogas para a localidade conhecida como Final Feliz, em Águas Claras. Porém, a informação ainda não foi confirmada pela polícia.

Ainda não há detalhes sobre o número exato de reféns ou sobre o estado de saúde das vítimas. O Batalhão de Operações Policiais Especiais foi acionado e tenta negociar com os suspeitos, que pedem presença da imprensa e ameaçam explodir o imóvel caso polícia entre.

A ocorrência segue em andamento.

Outra criança refém

Há cerca de um mês, no dia 02 de fevereiro, uma criança de 8 anos foi feita refém dentro da própria casa pelo pai, na Chapada do Rio Vermelho, área que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

A ocorrência mobilizou forças de segurança por cerca de cinco horas, até que a criança fosse libertada sem ferimentos e o homem se rendesse.