POLÍCIA
FUGA FATAL

Homem que assassinou patroa por dívida de jogo morre em fuga na Bahia

O suspeito, que estava em um carro roubado da vítima, colidiu com um caminhão e não resistiu aos ferimentos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

03/03/2026 - 7:45 h | Atualizada em 03/03/2026 - 8:21

Imagem ilustrativa da imagem Homem que assassinou patroa por dívida de jogo morre em fuga na Bahia
-

O homem que assassinou a patroa Eliane Matos Santana Pedreira, de 45 anos, por dívida de jogo, morreu durante a fuga nesta segunda-feira, 2, em um trecho da BR-407, entre os municípios de Senhor do Bonfim e Jaguarari, no centro-norte da Bahia. Renato Souza Carmo colidiu contra um caminhão na rodovia.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que, após o crime, o suspeito fugiu com o veículo da vítima. Momentos depois, os agentes conseguiram localizar o carro e, ao darem ordem de parada a Renato, ele desobedeceu e, em alta velocidade, acabou ocasionando o acidente.

Guias para remoção e perícia foram expedidas ao Departamento de Polícia Técnica. Diligências ainda estão em curso para esclarecimento de todas as circunstâncias do fato.

Relembre o crime

Eliane Matos Santana Pedreira, de 45 anos, foi assassinada por Renato a facadas dentro da própria residência. O suspeito também feriu o marido, de 72 anos, com uma marreta, mas recebeu atendimento médico e passa bem.

O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira, 2, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana.

Renato era caseiro da residência do casal. Em depoimento à polícia, o marido contou que os dois dormiam quando foram surpreendidos pelo agressor. Ele relatou ainda que havia tido recentemente um desentendimento com o caseiro, contratado há cerca de quatro meses.

Segundo o idoso, o funcionário costumava pedir dinheiro emprestado com frequência, alegando dificuldades financeiras. Há suspeita de que os valores estivessem sendo usados em jogos de azar e que o homem tenha retornado ao local em busca de mais dinheiro.

Imagem ilustrativa da imagem Homem que assassinou patroa por dívida de jogo morre em fuga na Bahia
Foto: Reprodução

